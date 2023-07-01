Геннадий Онищенко: Я против, чтобы даже в это трудное время в стране разрешили мат и грубые слова

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Это помощник академика Онищенко. Посоветоваться бы вот по очень важному вопросу.

- Да… Что опять стряслось?

- Дело в том, что телеведущей Лере Кудрявцевой плохо. Она прочитала заявление Чулпан Хаматовой, которая горячо приветствует разгром и снос памятников в Риге нашим солдатам, и говорит, что…

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЕРЫ

«Я запретила себе материться, поэтому меня затошнило. Выброса эмоций же не происходит, и я держу себя в руках».

- Как общественный деятель и как маститый доктор, что вы посоветуете? Может быть, разрешить какие-то слова? Тем более, мы знаем, что некоторые большие политики их используют тоже. Да и от вас я пару раз солененько-матерное слышал.

- Прежде всего, Саш, я бы хотел, чем отвечать на содержательную часть твоего вопроса…

- А есть содержательная, да?

- Не перебивай!

- Трубочку поближе. Есть содержательная? Ага?

- Я еще раз говорю, не перебивай, пожалуйста. Прежде чем отвечать на содержательную часть твоего вопроса, я бы, первое, хотел среагировать на твое оскорбление.

- А кого я оскорбил?

- Которое ты мне нанес, сказав, что я использовал ненормативную лексику.

- Раньше я слышал - иногда.

- Не знаю, где ты слышал. Может, у тебя слуховые галлюцинации появляются иногда.

- Было, было…

- Это первое.

Второе. Я категорически возражаю против того, что мы всех ничтожеств жалких, вот в виде той дамочки, фамилию которой ты назвал…

- Вы не хотите ее повторить?

- Я не хочу, чтобы вообще эти люди упоминались у нас. Потому что их якобы называют представителями нашей культуры, а на самом деле это - плохо образованные, злобные и у них - очень низкие психофизиологические характеристики.

А теперь - по сути.

Суть в том, что в России, в русском языке, по данным очень авторитетных наших ученых, почти 600 тысяч слов.

И среди этих 600 тысяч ненормативная лекция не числится.

- Как же?

- Это лежит за пределами данного счета.

Вот для того, чтобы ярко, весомо выразить любую мысль, любое отношение к кому-либо или к чему-либо, - надо просто изучать, любить и знать русский язык.

И тогда ненормативная лексика, социально сниженной ее еще называют, она не понадобится никому.

А когда наши так называемые представители, опять же я возвращаюсь к псевдопредставителям культуры, настаивают на том, чтобы в фильмах, в спектаклях, в любых других формах выражения культуры народа появлялась брань…

И ее объясняют тем, что тогда это ж будет приближено к жизни… Вот это вот все, - вот это вот тоже нужно запрещать.

И тогда ничего подобного не будет.

- А как же тогда быть, вот что, таблетки какие-то использовать, чтобы вот давление не подскакивало… Тебе хочется матюгнуться, а ты не делаешь этого.

- Знаешь…

- И плохо себя чувствуешь. Как вот тогда быть?

- Я постараюсь тебе объяснить на твоём же примере. Вот ты долгое время курил.

- Да. И теперь - иногда. Но - во сне.

- Сейчас ты не куришь. Но твоя зависимость от никотина никуда не ушла. Ты ее подавляешь. И правильно делаешь.

То есть, у тебя сегодня твое состояние нужно назвать длительной ремиссией, доходящей до абстиненции.

Ты не куришь, но зависимость твоего организма проявляется, уже, как говорится, с тобою на всю жизнь.

Проводя эту аналогию, я бы сказал, если бы в детстве ты не научился материться, потому что тебя этому никто не учил, в школе тебя этому не учили. (Вот сейчас могут учить в школе, и я этому не удивлюсь.) А в то время, когда мы с тобой учились, этого не делали.

- И еще, это я понял… А, скажите, иногда по телевизору в политических особенно передачах слышишь: жопа, говно. Их можно использовать?

- …

- Пауза. Прям ведущие. В обиходе.

- Какие ведущие?

- Я не буду сейчас их имена называть. Чего их рекламировать? Но вот я слышал, вот такие слова произносят.

- Ведущие чего, передач, что ли?

- Конечно.

- Таких ведущих надо увольнять. Иначе мы тогда никогда не избавимся от всего этого

- Понял. Спасибо вам огромное за такие духоподъемные советы.

- Ты, Саша, пожалуйста, пользуйся этими духоподъемными советами. А не так - что просто тут же забываешь…

- Нет-нет, я сейчас выучу наизусть.

- Хорошо. В общем, я против, чтобы даже в это трудное время в стране разрешили мат и грубые слова.