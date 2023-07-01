Геннадий Онищенко: Я против, чтобы даже в это трудное время в стране разрешили мат и грубые слова

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Это помощник академика Онищенко. Посоветоваться бы вот по очень важному вопросу.
- Да… Что опять стряслось?
- Дело в том, что телеведущей Лере Кудрявцевой плохо. Она прочитала заявление Чулпан Хаматовой, которая горячо приветствует разгром и снос памятников в Риге нашим солдатам, и говорит, что…
«Я запретила себе материться, поэтому меня затошнило. Выброса эмоций же не происходит, и я держу себя в руках».
- Как общественный деятель и как маститый доктор, что вы посоветуете? Может быть, разрешить какие-то слова? Тем более, мы знаем, что некоторые большие политики их используют тоже. Да и от вас я пару раз солененько-матерное слышал.
- Прежде всего, Саш, я бы хотел, чем отвечать на содержательную часть твоего вопроса…
- А есть содержательная, да?
- Не перебивай!
- Трубочку поближе. Есть содержательная? Ага?
- Я еще раз говорю, не перебивай, пожалуйста. Прежде чем отвечать на содержательную часть твоего вопроса, я бы, первое, хотел среагировать на твое оскорбление.
- А кого я оскорбил?
- Которое ты мне нанес, сказав, что я использовал ненормативную лексику.
- Раньше я слышал - иногда.
- Не знаю, где ты слышал. Может, у тебя слуховые галлюцинации появляются иногда.
- Было, было…
- Это первое.
Второе. Я категорически возражаю против того, что мы всех ничтожеств жалких, вот в виде той дамочки, фамилию которой ты назвал…
- Вы не хотите ее повторить?
- Я не хочу, чтобы вообще эти люди упоминались у нас. Потому что их якобы называют представителями нашей культуры, а на самом деле это - плохо образованные, злобные и у них - очень низкие психофизиологические характеристики.
А теперь - по сути.
Суть в том, что в России, в русском языке, по данным очень авторитетных наших ученых, почти 600 тысяч слов.
И среди этих 600 тысяч ненормативная лекция не числится.
- Как же?
- Это лежит за пределами данного счета.
Вот для того, чтобы ярко, весомо выразить любую мысль, любое отношение к кому-либо или к чему-либо, - надо просто изучать, любить и знать русский язык.
И тогда ненормативная лексика, социально сниженной ее еще называют, она не понадобится никому.
А когда наши так называемые представители, опять же я возвращаюсь к псевдопредставителям культуры, настаивают на том, чтобы в фильмах, в спектаклях, в любых других формах выражения культуры народа появлялась брань…
И ее объясняют тем, что тогда это ж будет приближено к жизни… Вот это вот все, - вот это вот тоже нужно запрещать.
И тогда ничего подобного не будет.
- А как же тогда быть, вот что, таблетки какие-то использовать, чтобы вот давление не подскакивало… Тебе хочется матюгнуться, а ты не делаешь этого.
- Знаешь…
- И плохо себя чувствуешь. Как вот тогда быть?
- Я постараюсь тебе объяснить на твоём же примере. Вот ты долгое время курил.
- Да. И теперь - иногда. Но - во сне.
- Сейчас ты не куришь. Но твоя зависимость от никотина никуда не ушла. Ты ее подавляешь. И правильно делаешь.
То есть, у тебя сегодня твое состояние нужно назвать длительной ремиссией, доходящей до абстиненции.
Ты не куришь, но зависимость твоего организма проявляется, уже, как говорится, с тобою на всю жизнь.
Проводя эту аналогию, я бы сказал, если бы в детстве ты не научился материться, потому что тебя этому никто не учил, в школе тебя этому не учили. (Вот сейчас могут учить в школе, и я этому не удивлюсь.) А в то время, когда мы с тобой учились, этого не делали.
- И еще, это я понял… А, скажите, иногда по телевизору в политических особенно передачах слышишь: жопа, говно. Их можно использовать?
- …
- Пауза. Прям ведущие. В обиходе.
- Какие ведущие?
- Я не буду сейчас их имена называть. Чего их рекламировать? Но вот я слышал, вот такие слова произносят.
- Ведущие чего, передач, что ли?
- Конечно.
- Таких ведущих надо увольнять. Иначе мы тогда никогда не избавимся от всего этого
- Понял. Спасибо вам огромное за такие духоподъемные советы.
- Ты, Саша, пожалуйста, пользуйся этими духоподъемными советами. А не так - что просто тут же забываешь…
- Нет-нет, я сейчас выучу наизусть.
- Хорошо. В общем, я против, чтобы даже в это трудное время в стране разрешили мат и грубые слова.