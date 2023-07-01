Отделения «Ассамблеи народов России» созданы во всех четырех новых субъектах

Фото: Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»

«Убежден, что Ассамблея народов России в Донецкой Народной Республике будет способствовать укреплению культурных, гуманитарных и экономических связей между народами нашей великой Родины – России», — заявил Денис Пушилин.

Общее количество регионов, в которых сегодня работают отделения Ассамблеи, — 75.

Напомним, что отделения Ассамблеи в новых субъектах РФ были созданы в течение месяца. Ранее, в ходе проведения Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Путин поручил создать отделения Ассамблеи народов России во всех субъектах нашей страны.

«Необходимо противостоять внешним вызовам и обеспечить многонациональный диалог через работу Ассамблеи», — подчеркивает Владимир Васильев – руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, Председатель «Ассамблеи народов России».

«В 2022 году мне было поручено возглавить эту работу. Сегодня региональные отделения Ассамблеи созданы в 75 регионах, в том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Повсеместно в работе Ассамблеи принимают участие органы власти всех уровней, общественные, образовательные организации, творческие объединения и самое главное, неравнодушные, уважаемые люди, заинтересованные в межнациональном мире», — сообщил Владимир Васильев.

Натерпелись сполна

В числе первых, кто подключился к работе «Ассамблеи народов России»– Луганская Народная Республика.

«Первое, с чего я хочу начать работу Ассамблеи в Луганской Народной Республике – это собрать полную информацию о представителях всех народов, проживающих на этой территории, а у нас очень многонациональный край. Такая работа уже ведется. А сразу после сбора данных, хочу собрать представителей всех этнических групп в одном зале, чтобы в режиме диалога выслушать их пожелания и предложения. Мне важно понимать, как они сами видят работу Ассамблеи на нашей территории. Сегодня в Республике живут разные люди, в частности, плечом к плечу проживают представители Армении и Азербайджана. С уверенностью могу сказать, что между ними нет никаких притеснений или конфликтов. Проживая на этой земле, которая натерпелась сполна, они как никто другой прекрасно понимают, что война – это то, чего в первую очередь нужно избегать. Мы живем в дружбе и согласии – это действительно так. Нет никакого предвзятого отношения друг к другу. Сегодня мы здесь все одна семья», — отметил Алексей Карякин - руководитель «Ассамблеи народов России» в Луганской Народной Республике.

Долгое время все было под запретом

Запорожское региональное отделение Ассамблеи сегодня ведет свою работу не смотря на регулярные провокации.

«Знаете, что произошло первым делом сразу после присоединения в состав Российской Федерации? В городе Мелитополе состоялось шествие Бессмертного полка. Не смотря на риски и возможные провокации, весь проспект был заполнен людьми, целыми семьями. Не было свободного места, люди выходили с портретами своих прадедов, с георгиевскими лентами, со слезами на глазах, как поется в песне. Потому что, к сожалению, долгое время это было под запретом. Кроме того, у нас в Запорожье существует много разных общин и все они хотят работать бок о бок с Ассамблеей. На днях мы провели рабочее совещание с членами Общественной палаты и пришли к общему решению – сконцентрироваться на работе с молодежью Запорожья. Было решено создать учебное пособие по истории Запорожской области и проработать исторические туристические маршруты», — поделилась Ольга Гажева – руководитель Запорожского регионального отделения «Ассамблеи народов России».

Херсонщина – русская земля, так исторически сложилось

Следом за Запорожской областью к работе «Ассамблеи народов России» присоединилась Херсонщина.

«Социальный и культурный актив региона уже изъявил желание вступить в ряды Ассамблеи, а это министры социально-гуманитарного блока, руководители многих ведомств и учреждений. Это, прежде всего, небезразличные люди. Уже есть целый ряд положительных изменений и преобразований, которые ощутили жители Херсонской области после возвращения региона в состав России. Почему я говорю «возвращение»? От Владивостока до Приднестровья, где проживает русскоязычное население и все эти земли исторически были российскими. И Херсонщина – это именно такой регион. Первое, с чего мы начнем работу регионального отделения Ассамблеи – это определим этнические и конфессиональные группы в Херсонской области, чтобы в полном объеме понимать культурный, этнический и религиозный состав нашей области, а он у нас поистине богат и многообразен», - отметил руководитель отделения «Ассамблеи народов России» в Херсонской области Артем Лагойский.

Приблизить мир и без страха водить детей в школы

Постоянная террористическая угроза и агрессия украинских силовиков, долгое время не позволяла открыться отделению Ассамблеи в Донецкой Народной Республике. Под руководством главы Республики Дениса Пушилина удалось закрыть вопрос и подписать соглашение об открытии заключительного регионального отделения «Ассамблеи народов России» на территории нового субъекта.

«Донбасс исторически складывался как многонациональный регион. И мы всегда гордились тем, с какой дружбой и уважением представители различных национальностей относятся друг к другу, взаимообогащаются культурой и традициями», - подчеркнул Денис Пушилин. Председателем регионального отделения избрана Виктория Романюк.

«Сегодня, когда на пороге нашего региона идет специальная военная операция, как никогда важно консолидировать усилия всех народов. Выполняя главную цель Ассамблеи, региональное отделение станет гарантом единства и согласия между всеми этносами, проживающими на территории Донецкой Народной Республики. Региональное отделение станет диалоговой площадкой между властью и различными этническими группами. Вне зависимости от национальности, места рождения и религиозных убеждений каждый гражданин нашей Республики хочет приблизить наступление мира, возможность свободно, без страха передвигаться, водить детей в школы и детские садики, наладить бытовые и жилищные вопросы и созидать на благо большой и сильной страны – России», - отметила Виктория Романюк.

Плечом к плечу – мы братья!

Уже сейчас становится понятно, что создание региональных отделений в новых субъектах не только укрепит тыл, но и на примере героической стойкости жителей вновь присоединенных территорий покажет всему миру, что в России умеют дружить представители всех этносов и конфессий даже под гнетом агрессии врага.

«Совершенно очевидно, что число межнациональных конфликтов на Донбассе, в Херсоне и Запорожье минимально. В том числе потому, что люди воочию видят, как на фронте бойцы всех религий и национальностей противостоят общему врагу. Эти примеры взаимной выручки, боевого братства, доверия между представителями разных национальностей необходимо демонстрировать не только в России, но и во всем мире. Отделения Ассамблеи в новых субъектах должны собирать реальные примеры такого межнационального единения. Желаю им успешной работы!», - заявил Герой России, Генеральный директор «Ассамблеи народов России» Александр Даркович.