В ближайшие дни атмосфера будет спокойной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Считается, что долгосрочных прогнозов магнитных бурь не существует, ведь они зависят от вспышек на Солнце, а они крайне непредсказуемы. Но мы верим нашим ученым.

Так, сайт лаборатории солнечной активности Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) передает, что в ближайшие дни атмосфера будет спокойной.

8 июля ожидается слабое магнитное возмущение атмосферы. А вот 12-13 июля нас ждет магнитная буря. Да, не из самых сильных: 12 числа слабая, а 13 – средняя. Но у метеочувствительных людей настроение может испортиться уже накануне – возможны головные боли, астения (то есть мышечная слабость), раздражительность. Иногда врачи отмечают, что у людей с сердечно-сосудистыми проблемами и другими хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие. Поэтому постарайтесь меньше нервничать, пейте больше воды и меньше алкоголя, не злоупотребляйте жирным и жареным. И, конечно, продолжайте принимать назначенные врачом препараты.

Остальной июль будет относительно спокойным, только уже в 20-х числах (24-25 и 28) в магнитосфере ожидаются слабые возмущения.