Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 июля 2023 года: на бомбоубежищах Киева продолжают наживаться дельцы, а в Незалежной посчитали калек

Министерство культуры Украины обязало монахов канонической Украинской православной церкви покинуть Киево-Печорскую лавру в срок до 4 июля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОНАХАМ ЛАВРЫ ДАЛИ ТРИ ДНЯ НА СБОРЫ

Министерство культуры Украины обязало монахов канонической Украинской православной церкви покинуть Киево-Печорскую лавру в срок до 4 июля. Лавра находится в собственности государства (входит в состав заповедника), а Церковь ранее находилась в обители по бессрочному договору об аренде. Но теперь монахов и церковных служителей канонической УПЦ объявили «пособниками русского мира» и решили лишить их святыни православия. А монахам даже запретили появляться на территории лавры.

- Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям. Приказом создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнёт работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику, - говорится в письме, полученном руководством УПЦ.

- Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, - говорится в ответном заявлении канонической УПЦ. В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, но по этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, "у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство".

Если окончательно захотят выгнать, то выгонят.

20 МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ ИЛИ 117 ЛЕТ?

На Западе спорят, что потребуется Украине для "возвращения" утраченных ей в ходе конфликта территорий. Эксперты влиятельного американского издания Politico считают, что это встанет Киеву в 20 миллионов жизней, практически все нынешнее население Украины, включая детей, женщин и стариков.

А вот известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, при нынешней скорости наступления ВСУ Киеву потребуется, как минимум, 117 лет для решения этой задачи. То 20 миллионов жизней, то 117 лет. А ничего, что все эти прогнозы составлены на основе допуска и условия, что российские войска не будут сами предпринимать никаких наступательных действий. И не проще ли было сказать обычными словами, что не надо ставить перед ВСУ заведомо невыполнимые задачи? С другой стороны, Запад же поставил задачу – до последнего украинца, сколько бы времени это ни заняло.

НА УБЕЖИЩАХ КИЕВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАСПИЛЫ И ОТККАТЫ

Сразу несколько новых коррупционных скандалов разыгрались в Киеве уже после отмены закупки барабанов и молоточков к ним для детей в бомбоубежищах столицы на миллион гривен. Депутат Киеврады Леонид Емец обнаружил, что в туалеты для бомбоубежищ закупили двери за 23 тысячи гривен.

- Убогие и простые как кусок сосны, какие они и есть. В туалет. В подвале, - заявил Емец. После проверки выяснилось, что поставщик действительно указал почти такую же цену (25 800 гривен), но за все 5 поставленных дверей, а не каждую. Также комиссия установила завышение цен на 900 тыс. гривен при закупке скамеек в укрытия Соломенского района. А почти миллион гривен потратили на конструкторы для детей для игры во время воздушных тревог

- Бюджетные деньги используют, чтобы по двойной, тройной, четверной цене закупать на самое болезненное сегодня — на укрытия, - резюмировал Емец.

А он хотел, чтобы на этом его соплеменники не наваривались что ли?

ЕЩЕ РАЗ О КОРРУПЦИИ

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в эфире единого всеукраинского телемарафона объявил, что после увольнения скандального одесского военкома Борисова, который приобрел себе кучу недвижимости в Европе и элитные автомобили, явно не соответствующие его официальным доходам, по стране пройдут проверки руководителей ТЦК (украинский аналог российских военкоматов). А заместитель главы НАПК и бывший глава НАБУ Артём Сытник заявил о росте коррупции в Украине за время конфликта и намеренном замалчивании этой проблемы, чтобы "не навредить стране".

- Риски, связанные с должностью военкома, в мирное время и в военное время это разные риски. Сейчас идет мобилизация, происходит контрнаступление, и армия нуждается в новых военнослужащих. Только наивный может думать, что с приходом конфликта коррупция уменьшается, - объяснил Сытник в интервью "Украинскому радио". - На самом деле вся мировая история показывает, что с приходом конфликтов коррупция растет. Потому что определенные вещи замалчиваются, чтобы не повредить стране и не подыгрывать враждебным нарративам. Этим пользуются недобросовестные деятели. Поэтому говорить о том, что коррупционные риски снизились, не приходится.

А Зеленский Западу втирает противоположные тезисы.

ВЕНГРИЯ ПРОТИВ, А ЛИТВА В НЕДОУМЕНИИ

Агентство Associated Press сообщило, что парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. На этот раз - до осени. И на саммите НАТО в Вильнюсе Швеция явно не сможет вступить в альянс. Правительство Орбана приняло такое решение, потому что, по мнению Будапешта, шведские политики говорили «откровенную ложь» о Венгрии.

В ответ на этот шаг Венгрии свой демарш предприняла Литва, которая потребовала объяснений, почему Будапешт затягивает с приёмом Швеции в НАТО.

- Венгрия должна четко осознавать последствия такого решения для безопасности всего альянса НАТО, но особенно - Балтийского региона, — заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

НА УКРАИНЕ ПОСЧИТАЛИ КАЛЕК. ПРИМЕРНО

Глава Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Валерий Сушкевич заявил, что за 10 месяцев конфликта в 2022 году инвалидность получили более 45 тысяч украинцев, в то время как в 2021 году инвалидизация была в 3,5 раза ниже.

- В довоенный год инвалидность получили 13 тысяч человек. За первые 10 месяцев конфликта в 2022 году по официальной и не очень адекватной статистике статус лица с инвалидностью получили более 45 тысяч украинцев, – заявил Валерий Сушкевич. А реальное количество людей, которые получили инвалидность, по его словам, гораздо больше, потому что оформить официальный статус инвалидности во время военных действий и по принятым на Украине правилам очень тяжело. Так что тут разброс может быть в десятки тысяч человек. Зато все понимают, откуда в Незалежной взялась настоящая армия калек.

Это они еще убитых не посчитали. Но Зеленский пообещал, что цифры потерь будут озвучены уже после окончания боевых действия.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD рассказал, что Украина тщательно подготовилась к контрнаступлению, хотя и не показала большого прорыва.

- Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта, - сказал канцлер, не уточнив, в какую именно сторону эта линия в итоге будет смещена, и подтвердил, что, по его мнению, переговоры возможны только после вывода российских войск. - Основа для успешных переговоров, которые вели бы в направлении завершения конфликта, будет тогда, когда Россия признает, что должна отвести войска. Нынешнее положение дел не должно закончиться тем, что конфликт будет заморожен вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями.

Да никто и не собирается ничего замораживать. Но в одном Шольц совершенно прав, нынешняя линия – совсем не окончательные итоги. Ситуация изменится, правда, не совсем так, как надеется Шольц. А вернее – совсем не так.

ПОСЛЕ ЗЕРНА - МАЛИНА

В Польше продолжаются протесты по поводу украинской аграрной продукции, но теперь в центре внимания местных фермеров отнюдь не зерно, они требуют запретить импорт украинской малины.

Польские малиноводы потребовали повышения закупочных цен – сейчас они в пределах 5 злотых за килограмм (1,12 евро) – и заблокировали местное предприятие по заморозке ягод. На Украине цены на закупку малины для заморозки колеблются от в пределах 0,5-0,8 долларов за кг., что существенно ниже даже с учетом доставки ягод на предприятие в Польшу.

Как сообщают польские СМИ, фермеры намерены блокировать работу предприятия Pol Owoc до тех пор, пока не получат хотя бы 8 злотых за килограмм поставляемой малины. Этот уровень для закупки ягоды они считают минимальной обоснованной ценой. Кроме того, фермеры требуют запретить импорт фруктов из Украины и Молдавии. Что-то широко рекламируема польско-украинская дружба идет все более явными трещинами.

КОШМАР! СКАНДАЛ! ЭСТОНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПЬЮТ РУССКИЙ ЧАЙ

В Эстонии "шкандаль" и кошмар! Безопасность республики под русской угрозой! И никто не знает, как эту угрозу ликвидировать или хотя бы ей противостоять.

- Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, — сообщила государственная телерадиокомпания Эстонии ERR. Оказалось, что в сухпаек солдат Сил обороны входит расфасованный в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Контракты на его поставку были заключены еще до начала событий на Украине.

- Первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield, поскольку тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. В то время этот чай был доступен в каждом магазине. Заменить чай в то время было невозможно, поскольку производитель пайков уже закупил их на свой склад, — заявили в Центре оборонных инвестиций Эстонии.

Вроде оправдались. Но осадочек какой-то все же остался. Причем, совсем не чайный. Да?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Молдавии Комиссию по оценке неподкупности судей и кандидатов на судейство в Высшей судебной палате возглавит гражданин США Скотт Бэйлс.

- В Киеве в парке Партизанской славы Дарницкого района облили краской памятники партизанам Великой Отечественной и оставили на них надписи "палач", "оккупант", "чекист". "Оккупантом" назвали самого известного лидера украинских партизан, уроженца Полтавской области Сидора Ковпака.

- Чешское правительство запретило спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях на территории Чехии, а чешским спортсменам – выезжать на соревнования в Россию.

- Депутат Сейма Литвы Масюлис похвалился в соцсетях тем, что спустил национальный флаг на своем участке и поднял украинский, потому что он считает, что в нынешних условиях использовать флаг Украины гораздо патриотичнее, чем флаг Литвы.

- Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.

- Зеленский подписал закон, который окончательно отменяет возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу.

- Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, на Украину в будущем могут быть направлены военные миссии стран Евросоюза.

- Верховная Рада внесла правки в закон об иммиграции в Украину, теперь пребывание в браке с гражданином/гражданкой Украины больше не будет считаться основанием для иммиграции в Украину. А что, неужели еще остались желающие? Разве что из сумасшедшего дома сбежавшие…