Золотов поздравил коллектив Академического ансамбля Росгвардии

Фото: Росгвардия

Глава Росгвардии Виктор Золотов приветствовал участников фестиваля и поздравил коллектив Ансамбля с 50-летним юбилеем.

«Основу репертуара Ансамбля Росгвардии составляют песни, наполненные глубоким смыслом, которые близки не только старшему поколению, но и молодежи. Сегодня, в период специальной военной операции, мы вновь обращаемся к нашим корням, ко всему тому, что составляет богатство земли русской и ее народа. Любовь к Родине, родным и близким, к нашим истокам – это те ценности, та необходимая поддержка, которые сейчас так важны, особенно для людей в погонах», - заявил генерал армии.

Золотов выразил благодарность организаторам фестиваля за их вклад в сохранение и приумножение русской культуры, добавив, что благодаря фестивалю богатое музыкальное наследие русской земли обрело новое звучание.

Одной из площадок юбилейного турне Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии стал XХVI Всероссийский фестиваль народного творчества, который ежегодно проходит в городе Сасове Рязанской области.

Созданный в 1973 году, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации собрал немало почитателей как в нашей стране, так и за рубежом. С 1985 года ансамблем руководит генерал-майор Виктор Елисеев. Под его руководством артисты ансамбля дали более 9 тысяч концертов.

Фото: Росгвардия

СПРАВКА «КП»

Рязанская земля испокон веков была малой родиной для выдающихся воинов России, в том числе тех, чьи судьбы были неразрывно связаны с отечественными войсками правопорядка, с историей современной Росгвардии. В войсках внутренней стражи воевали уроженцы Рязанщины в годы Отечественной войны 1812 г. В войсках ВЧК-ОГПУ - в годы гражданской войны. В войсках НКВД СССР – на полях сражений Великой Отечественной войны. В рядах внутренних войск МВД России и современной Росгвардии принимали и принимают жители этой земли участие в контртеррористических операциях и продолжающейся специальной военной операции по защите Донбасса.