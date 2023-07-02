Минобороны России заявило об уничтожении десанта ВСУ на острове Антоновский

На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста Фото: EAST NEWS

Минобороны России сообщает, что в течение суток вооруженные формирования киевского режима продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Наиболее активные действия ВСУ предпринимали на Донецком направлении, где и понесли наибольшие потери.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конанешков рассказал СМИ на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки: в 11 атаках на Донецком направлении ВСУ потеряло 360 военнослужащих, на Краснолиманском до 95, на Южно-Донецком и Запорожском до 150, на Купянском до 40 украинских военнослужащих, на Херсонском до 20.

Кроме 665 наемников киевского режима наши воины уничтожили: семь танков, 12 боевых машин пехоты, две гаубицы М777 производства США, орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что на Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста.

Тем временем, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населенных пунктов Балаклея и Чугуев была поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ. В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 14 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

445 - самолетов.

240 вертолетов.

4859 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10472 - танка и других боевых бронированных машин.

1134 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5300 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11365 - единиц специальной военной автомобильной техники.