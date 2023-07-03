ОБЭП с большой дороги

Герой Никиты Ефремова ищет главную книгу, чтобы обрести Смысл. Фото: Кадр из фильма
Триллер, фэнтези.
Нет, это не производственная мелодрама про заведующего библиотекой, а экранизация нашумевшего одноименного романа 2007 года Михаила Елизарова.
Неудачливый актер Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) едет в маленький городок продавать квартиру отца, который погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Случайно Вязинцев узнает о существовании подпольных Библиотек. Их члены уверены, что книги советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Если их читать вслух, они пробуждают Ярость, Терпение, Власть, Радость, Силу и Память. А самая редкая книга способна подарить Смысл. Библиотеки враждуют между собой и нередко устраивают кровавые побоища. В чем же смысл Книги Смысла?..
В других ролях: Евгения Дмитриева, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Марина Ворожищева, Сергей Епишев, Михаил Тройник, Константин Итунин.
Где смотреть: онлайн-кинотеатры Wink, More.tv.
Капитан Фирсова (Анна Попова) одна противостоит банде оборотней в погонах. Фото: Кадр из фильма
Остросюжетный детектив.
Капитан Евгения Фирсова (Анна Попова) расследует убийство своего начальника - майора Платонова. К своему ужасу, она обнаруживает, что внутри ОБЭП действует разветвленная преступная организация. Множество заказных убийств сотрудников полиции как раз на совести этой банды. Фирсова не готова на компромиссы и не собирается закрыть глаза на беспредел. Но что может одна женщина, бросившая вызов могущественной структуре? Жизни храброго капитана грозит опасность. Параллельно рушится ее семья…
В ролях: Анна Попова, Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов.
НТВ.
Понедельник - четверг, 20.00.
На залетную москвичку (Мария Горбань) приходят поглазеть, как на диковинную птицу. Фото: Кадр из фильма
Абсурдистская комедия.
В деревне Нижние Броды вдруг пропали все жители. Скотина на месте, вещи, документы… Чашка чая на столе еще дымится, а людей нет. Столичная тележурналистка Таня Блок (Мария Горбань) понимает, что это ее последний шанс сделать карьеру, и начинает расследование. Разрабатывать приходится одну версию безумнее другой. Не русалки ли потопили народ? Есть ведь такая легенда...
Сериал имитирует документальную съемку - как будто это не кино, а в самом деле расследование. Снимали «Тайну...» без декораций, в настоящей глухой деревушке.
В ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков, Сергей Дружко.
ТНТ.
Понедельник - четверг 20:00.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Телевидение медленно, но верно впадает в летнюю спячку, когда премьеры уступают место повторам лучшего.
Так, Первый канал повторяет «Магомаева» (понедельник - четверг, 22.00) - байопик о великом артисте с Милошем Биковичем в главной роли.
А канал «Россия 1» ставит в дневной эфир историческую драму «София» (понедельник - четверг, 14.55) о судьбоносной роли византийской принцессы Зои Палеолог (в крещении - Софии) в истории становления Российского государства. В главной роли Мария Андреева.