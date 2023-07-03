ОБЭП с большой дороги

Герой Никиты Ефремова ищет главную книгу, чтобы обрести Смысл. Фото: Кадр из фильма

«Библиотекарь»

Триллер, фэнтези.

Нет, это не производственная мелодрама про заведующего библиотекой, а экранизация нашумевшего одноименного романа 2007 года Михаила Елизарова.

Неудачливый актер Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) едет в маленький городок продавать квартиру отца, который погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Случайно Вязинцев узнает о существовании подпольных Библиотек. Их члены уверены, что книги советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Если их читать вслух, они пробуждают Ярость, Терпение, Власть, Радость, Силу и Память. А самая редкая книга способна подарить Смысл. Библиотеки враждуют между собой и нередко устраивают кровавые побоища. В чем же смысл Книги Смысла?..

В других ролях: Евгения Дмитриева, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Марина Ворожищева, Сергей Епишев, Михаил Тройник, Константин Итунин.

Где смотреть: онлайн-кинотеатры Wink, More.tv.

«Пазл»

Капитан Фирсова (Анна Попова) одна противостоит банде оборотней в погонах. Фото: Кадр из фильма

Остросюжетный детектив.

Капитан Евгения Фирсова (Анна Попова) расследует убийство своего начальника - майора Платонова. К своему ужасу, она обнаруживает, что внутри ОБЭП действует разветвленная преступная организация. Множество заказных убийств сотрудников полиции как раз на совести этой банды. Фирсова не готова на компромиссы и не собирается закрыть глаза на беспредел. Но что может одна женщина, бросившая вызов могущественной структуре? Жизни храброго капитана грозит опасность. Параллельно рушится ее семья…

В ролях: Анна Попова, Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов.

НТВ.

Понедельник - четверг, 20.00.

«Тайна пропавшей деревни»

На залетную москвичку (Мария Горбань) приходят поглазеть, как на диковинную птицу. Фото: Кадр из фильма

Абсурдистская комедия.

В деревне Нижние Броды вдруг пропали все жители. Скотина на месте, вещи, документы… Чашка чая на столе еще дымится, а людей нет. Столичная тележурналистка Таня Блок (Мария Горбань) понимает, что это ее последний шанс сделать карьеру, и начинает расследование. Разрабатывать приходится одну версию безумнее другой. Не русалки ли потопили народ? Есть ведь такая легенда...

Сериал имитирует документальную съемку - как будто это не кино, а в самом деле расследование. Снимали «Тайну...» без декораций, в настоящей глухой деревушке.

В ролях: Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков, Сергей Дружко.

ТНТ.

Понедельник - четверг 20:00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Телевидение медленно, но верно впадает в летнюю спячку, когда премьеры уступают место повторам лучшего.

Так, Первый канал повторяет «Магомаева» (понедельник - четверг, 22.00) - байопик о великом артисте с Милошем Биковичем в главной роли.

А канал «Россия 1» ставит в дневной эфир историческую драму «София» (понедельник - четверг, 14.55) о судьбоносной роли византийской принцессы Зои Палеолог (в крещении - Софии) в истории становления Российского государства. В главной роли Мария Андреева.