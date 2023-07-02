Кто разбогатеет, а кого ждут проблемы со здоровьем: новый большой прогноз Тамары Глоба для всех знаков Зодиака

Астролог Тамара Глоба говорит, что 17 июля — день, который своим новолунием в Раке открывает события на следующие полтора с лишним года. Фото: социальные сети

Известный астролог Тамара Глоба записала новый видеопрогноз.

По данному гороскопу можно предположить, что июль станет для многих месяцем, когда надо строить планы на будущее, а также можно неплохо заработать. Мы посмотрели и записали некоторые важные фрагменты.

ПРОГНОЗ НА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

ОВЕН

Месяц больших перемен. Уже в начале июня обратите внимание на личные дела: поддержите любимых, больше времени уделите детям, помогайте родителям, обязательно займитесь хозяйственными вопросами. Весь июль ваша хозяйственность, а также ваше внимание к работе будет важным. Со 2-й недели июля появится возможность зачатия, беременности; появится интерес к новым делам. Будете решать вопросы будущего, активно участвовать в общественных делах. Откроете для себя большой период на последующие 2 года.

ТЕЛЕЦ

Интерес возникнет к новым проектам, которые будете строить с перспективой на будущее. Период, который откроется со 2-й недели - удачное время для отдыха, спорта, для интересной работы с активными людьми. Стройте планы на личную жизнь, на жизнь детей. Занимайтесь вопросами, которые приносят вам перемены. Подготовьте для себя новые проекты, но не оставляйте прежнюю работу, потому что именно она будет приносить доходы. Конец месяца – хороший период для путешествия. Возникнет возможность заработков, и она останется на последующий месяц.

БЛИЗНЕЦЫ

Не давайте знакомым сбить вас с ваших планов, не встраивайтесь в чужие планы. Июль – период личного и интеллектуального успеха; творческих возможностей. Участие в шоу, путешествия откроют новые перспективы. Со 2-й половины месяца появятся новые планы на будущее; друзья помогут открыть новые перспективы.

РАК

Первая половина месяца – хорошее время для обучения, новых контактов, планов, которые построите с друзьями. Будут хорошие возможности заработка, но старайтесь не спустить все. Обходите стороной странные связи. Будьте очень внимательны в поездках и финансах в середине июля. В карьере назреют перемены и важные начинания.

ЛЕВ

Время активной и бурной деятельности. Спортивные успехи, личные достижения, решение многих проблем охватят весь месяц. Июль наполнен страстями. Многое, что касается личной жизни решите именно в июле. Новые события запланируете тоже в этом месяце. Возможна смена места жительства. Время активных заработков и активных расходов, будьте внимательны в покупках в начале третьей декады, постарайтесь не потерять то, что заработали. Конец месяца – хорошее время для приобретения имущества и для заработков.

ДЕВА

Дева неожиданно для себя откроет период бурных перемен. Свяжите свои планы с родственниками, а также с друзьями. Постарайтесь сохранить отношения, которые дороги. Так как в личных делах возможны перемены: может потянуть на разрушение отношений. Берегите то, что прочно и дорого вам. Постарайтесь сохранить брак, друзей, семью. Будьте внимательны к окружению: избегайте мошенников и аферистов.

ВЕСЫ

Много времени и внимания уделите друзьям, а также планам на будущее. Друзья и волки в овечьей шкуре (мнимые друзья) сыграют вам на руку. Вы создадите перспективы для себя и других людей, которые вам важны. Будьте внимательны к каждой мелочи, которая приходит в жизнь в течении июля – весь месяц будет контроль за спиной. События, которые будут происходить с 16 по 26 июля важны – они откроют с неожиданной стороны и друзей, и врагов уже в сентября, октябре.

СКОРПИОН

Первая половина и конец июля – удачное время для поездок и путешествий с друзьями. Обратите внимание на отношения с руководством: оно будет контролировать, подавлять инициативу, требовать выполнять все поручения.

СТРЕЛЕЦ

Личные планы могут сорваться – работа им может помешать. Обратите внимание на здоровье. Со 2-й декады потребуется повышенное внимание к работе, руководство будет требовать выполнения обязательств даже в самых мелких деталях. При этом работа может сильно радовать. Успех ждет вдали от дома; время творчества, влюбленности. Возможны беременность, зачатие; планы, которые касаются будущего детей.

КОЗЕРОГ

Будьте внимательны в увлечениях: не спускайте все что зарабатываете на странные интересы, сомнительные связи, игры, на дела, которые не стоят того. Не спускайте деньги: скоро они вам пригодятся, чтобы заняться недвижимостью, строительством.

ВОДОЛЕЙ

Важные события касаются проблем дома в начале месяца, а также отношений в семье. Много внимания и интеллекта приложите к делам службы. Потребуется то, что связано с вашим интуитивным мышлением. Приложите старания, чтобы поправить здоровье: свое и близких.

РЫБЫ

Июль наполнен событиями. В начале месяца обратите внимание на дела родственников, а также на события, связанные с обучением и вопросами поездок, переездов. Будут трудности в поездках, но следите за здоровьем - и вы их минуете. Во второй половине месяца откроется важный период, который касается возможностей заработка и планирования финансовых вопросов, крупных вложений, которые касаются приобретения имущества и нового этапа в финансах.