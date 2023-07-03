Вопрос дня: Что нужно знать детям, чтобы не попасть в беду? Фото: Shutterstock

Тутта Ларсен, телеведущая:

- Учить надо не детей, а их родителей. К сожалению, очень многие взрослые вообще не видят тут проблемы. И считают насилие нормальным педагогическим приемом. Эта тема у нас поднимается редко, она сложная и большая.

Павел Пожигайло, первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, семье и детям:

- Детям надо дать минимум, как спасательный круг, чтобы они знали, что делать в критической ситуации. Но главное наше внимание должно быть обращено не на детей: это как бороться с воронами - надо просто убрать мусор. Нужно восстановить институт участковых, которые будут знать всё про всех жильцов, в школах вернуть родительские комитеты - тогда не будет никакого буллинга и троллинга, а принудительные вытрезвители помогут в неблагополучных семьях навести порядок.

Леся Рябцева, журналистка:

- Максимально важно научить ребенка говорить слово «нет». Моя дочь всегда может сказать «перестань, мне не нравится», когда кто-то обижает ее на детской площадке, например. Еще важно, чтобы воспитателей было несколько - и родители, и бабушки, и тети, и няни, и педагоги. В таком случае ребенок будет знать, что к кому-то из взрослых точно можно обратиться.

Анна Хныкина, детский психолог:

- Мы привыкли воспитывать детей послушными, учим быть виноватыми и покорно принимать наказания. А ведь взрослые тоже могут быть не правы и несправедливы. Поэтому учить нужно и постоять за себя, и говорить «со мной так нельзя». Это сложно, нужно вступать в тяжелые диалоги и отвечать на философские вопросы, но надо взять на себя эту воспитательную сложность.

Николай Мишустин, член экспертного совета Госдумы по вопросам семьи, движение «Родительский отпор»:

- В наши времена права ребенка стали перевешивать права родителей. Сейчас шагу нельзя ступить без угрозы попасть под ювенальную юстицию - с таким подходом демография и дальше будет ухудшаться. Поэтому не надо терроризировать родителей, нужно просто вернуть советский курс «Этика и психология семейной жизни», он научит детей пониманию отношений внутри семьи. И таких проблем возникать не будет.

Станислав К., читатель «Комсомольской правды»:

- Детям нужно знать, что такое хорошо и что такое плохо. А то у нас полстраны воспитывается в семьях с отчимами-садистами или матерями-абьюзершами и думает, что, когда тебя лупят, это нормально, когда мать разговаривает с тобой матом, это нормально. Нет. Не нормально, и ребенок должен это знать.

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