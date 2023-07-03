Анекдоты: Помню, как школьный трудовик сказал нам: «Жизнь - это вам... не это». И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную формулу

Рассказывает гопник сыну вечернюю сказку:

- Hу, значит, сына, настучали дедке по pепке за бабки...

* * *

- Привет, сколько же лет мы не виделись? Хорошо, что позвонил, чем похвастаешься?

- Да вот, можешь поздравить, папой недавно стал!

- Вот это да! Как ты решился в таком возрасте?!

- Да это не я решил, это совет кардиналов.

* * *

Пьяный мужик возвращается домой. Жена - ему:

- Да ты хоть себя в зеркало-то видел, пьянь?

- А что, меня уже и по зеркалу показывают?!

* * *

Вовочка на уроке «Моя семья»:

- А вот моего папы нет...

- Как это нет?

- А он три года назад, Марьванна, собрал чемодан с бельем и ушел в баню.

- А разве так долго моются?

- Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся.

* * *

- Дорогой, не забудь сегодня забрать из садика

ребенка.

- Хорошо, дорогая, не забуду.

- Только выбери получше.

* * *

Штирлиц приехал в Лозанну и заблудился. Вдруг из окна третьего этажа выпал человек.

Вглядевшись и узнав Плейшнера, Штирлиц понял, что находится на Цветочной улице.

* * *

Хозяин ресторана - бармену:

- Сегодня готовим такой вот коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды...

- Психбольница гуляет, что ли?

- Не… У гомеопатов корпоратив!

* * *

Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай, кто?» - в любом случае отвечайте:

- Серега, ты, что ли?

Поверьте, так наверняка будет лучше.

* * *

Совет девушкам. Не стоит доверять мужчине, утверждающему, что он не женат и видит в вас свою будущую спутницу жизни, если вы у него в телефоне записаны под именем «Водоканал».

* * *

- Доктор! Я никак не могу сходить в туалет.

- Главное - оптимизм! Не можете в туалет - сходите в кино, театр, музей!

* * *

Сосед спрашивает соседа:

- Почему у тебя кошка так орет, когда ты ее моешь?

- А у тебя не орет?

- Нет.

- А как ты ее выжимаешь?

* * *

Лучшая отмазка перед шефом за опоздание: «Забегал в церковь за вас помолиться...»

* * *

- Который час?

- Без пяти одиннадцать.

- Шесть, что ли?

* * *

О чем думает ваша любимая кошка, когда гадит в углу комнаты за креслом? Достоверно сказать трудно, но примерно так:

«Знаю, конечно, что нельзя. Но, во-первых, здесь же никого нет.

Во-вторых, темно.

А в-третьих, я же ведь закопаю!»