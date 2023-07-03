Анекдоты: Помню, как школьный трудовик сказал нам: «Жизнь - это вам... не это». И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную формулу

Рассказывает гопник сыну вечернюю сказку:
- Hу, значит, сына, настучали дедке по pепке за бабки...
* * *
- Привет, сколько же лет мы не виделись? Хорошо, что позвонил, чем похвастаешься?
- Да вот, можешь поздравить, папой недавно стал!
- Вот это да! Как ты решился в таком возрасте?!
- Да это не я решил, это совет кардиналов.
* * *
Пьяный мужик возвращается домой. Жена - ему:
- Да ты хоть себя в зеркало-то видел, пьянь?
- А что, меня уже и по зеркалу показывают?!
* * *
Вовочка на уроке «Моя семья»:
- А вот моего папы нет...
- Как это нет?
- А он три года назад, Марьванна, собрал чемодан с бельем и ушел в баню.
- А разве так долго моются?
- Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся.
* * *
- Дорогой, не забудь сегодня забрать из садика
ребенка.
- Хорошо, дорогая, не забуду.
- Только выбери получше.
* * *
Штирлиц приехал в Лозанну и заблудился. Вдруг из окна третьего этажа выпал человек.
Вглядевшись и узнав Плейшнера, Штирлиц понял, что находится на Цветочной улице.
* * *
Хозяин ресторана - бармену:
- Сегодня готовим такой вот коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды...
- Психбольница гуляет, что ли?
- Не… У гомеопатов корпоратив!
* * *
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай, кто?» - в любом случае отвечайте:
- Серега, ты, что ли?
Поверьте, так наверняка будет лучше.
* * *
Совет девушкам. Не стоит доверять мужчине, утверждающему, что он не женат и видит в вас свою будущую спутницу жизни, если вы у него в телефоне записаны под именем «Водоканал».
* * *
- Доктор! Я никак не могу сходить в туалет.
- Главное - оптимизм! Не можете в туалет - сходите в кино, театр, музей!
* * *
Сосед спрашивает соседа:
- Почему у тебя кошка так орет, когда ты ее моешь?
- А у тебя не орет?
- Нет.
- А как ты ее выжимаешь?
* * *
Лучшая отмазка перед шефом за опоздание: «Забегал в церковь за вас помолиться...»
* * *
- Который час?
- Без пяти одиннадцать.
- Шесть, что ли?
* * *
О чем думает ваша любимая кошка, когда гадит в углу комнаты за креслом? Достоверно сказать трудно, но примерно так:
«Знаю, конечно, что нельзя. Но, во-первых, здесь же никого нет.
Во-вторых, темно.
А в-третьих, я же ведь закопаю!»