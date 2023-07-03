Последние новости вокруг Украины на 3 июля: Киев теряет территории, но все еще готовит наступление

Мы собрали главные новости вокруг Украины на 3 июля 2023 года Фото: Александр КОЦ

ВТОРАЯ ВОЛНА НЕ ЗА ГОРАМИ?

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Комсомольской правде», что с той стороны линии соприкосновения зафиксировано движение - перемещается техника, живая сила. При этом враг пытается запутать нашу разведку: идет движение с одного фронта на другой и обратно - специально, чтобы наша разведка потеряли контроль над тем, где сосредоточены наибольшие силы.

Но эти планы регулярно срывают российские ВКС, артиллерия, дроны-камикадзе и, как выразился Рогов, «вежливые» ракеты. Они бьют не просто по позициям врага, а по местам их дислокации - где сосредоточены максимальные силы. В результате взлетают на воздух склады с оружием, снарядами. Дополнительным подтверждением точного попадания становятся и количество скорых, которые приезжают к месту прилета.

О грядущем наступлении говорит и замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский:

- По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении противник сосредоточил до сорока батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов - Токмак, - говорит Ходаковский. - Скорее всего он продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами. Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов - Каховское водохранилище тому свидетель.

ПОЛЕГЛИ ПОД МОСТОМ

Тем временем, подразделения, которая обосновались под Антоновским Мостов на левом берегу Днепра уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Телеграм-каналы сообщают, что враг был уничтожен ударом Искандера.

А российская армия продвигается. Об этом ранее говорил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, наши войска улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлении. А ВСУ на угледарском направлении понесли серьезные потери и проводят перегруппировку.

Но уж совсем неожиданно, что на Украине эту информацию подтверждают. И не кто-нибудь, а замминистра обороны Анна Маляр. Она признала продвижение российской армии. Об этом она написала у себя в Telegram-канале. Говорит, у вооруженных сил России успехи в частности, на авдеевском, марьинском, краснолиманском и сватовском направлениях. А ВСУ в свою очередь сталкиваются «с интенсивным сопротивлением» в Запорожье.

70 МИЛЛИОНОВ НА ЛОДКИ

Народный фронт открыл срочный сбор. Деньги будут собирать на лодки и моторы для подразделений, которые выполняют и боевые задачи, и задачи по эвакуации на Днепре. Как говорится в сообщении, на полученные деньги будут закуплены более 150 лодок. Общая сумма сбора - 70 миллионов рублей.

При этом за первые десять часов этого сбора россияне перевели в фонд Фронта - 45 миллионов рублей.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…

Германия и Польша поругались. Не смогли договориться, кто будет ремонтировать танки, которая Украина теряет на поле боя один за другим. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Ремонтный завод должен был открыться в Польше еще месяц назад, но специалисты спорят сколько будет стоить их работа, то есть не могут договориться о цене: «Например, PGZ (компания, созданная польским правительством для объединения государственных предприятий оборонной промышленности) хочет взимать более €100 000 за так называемую «первоначальную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000», - говорится в статье.

Так мало того, эта самая PGZ еще и не хочет давать гарантию на свою работу.

РАСКАТАЛ ГУБУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что для него пришло самое лучшее время, чтобы вербовать в России агентов для себя.

«Недовольство специальной военной операцией продолжит постепенно разъедать российское руководство. Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить», - заявил Бернс.

БАСНОСЛОВНЫЕ СУММЫ

Стало известно, сколько получал Пригожин и его команда. Если на прошлой неделе президент озвучил цифры за прошлый год (почти 200 миллиардов - выплаты ЧВК Вагнер и его бойцам и еще 80 миллиардов - группа Конкорд), то теперь цифры выросли.

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «России 1» заявил, что группа «Вагнер» получила по государственным контрактам более 858 млрд рублей, а холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на сумму в 845 млрд рублей.

«Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сделал выводы Киселев.

За какой период произошли такие доходы - господин Киселев не сообщил.

СРОЧНО ОТМЕНИТЬ ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ

Зерновой сделки не должно быть - она не нужна России и должна быть расторгнута. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев - он написал статью для Российской газеты.

«Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров – не наша задача», – говорится в статье.

По словам Медведева, «зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки».

А еще зампред Совбеза отметил, что Запад разочаровался в Украине и не ожидал провала ее наступления - переоценили силу инструкторов и собственной техники.

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