«Роман очень сильный»: Татьяна Навка рассказала, как проходит реабилитация Костомарова

Роман Костомаров. Фото: кадр видео.

Татьяна Навка и Роман Костомаров были одной из самых ярких пар российского фигурного катания. Вместе они выиграли олимпийское золото в Турине. Сегодня Татьяна с особым волнением следит за тем, как Роман восстанавливается после ампутации конечностей. Фигуристка рассказала, как проходит реабилитация ее коллеги.

Навка не скрывает: Костомарову предстоит пройти долгий путь. Но спортсмен и его окружение настроены оптимистично. Несмотря на свалившиеся на него несчастья, Роман не унывает и упорно трудится ради восстановления.

«Вопреки расхожему мнению, спортсмены – не боги, а тоже люди. И случиться с нами может все, что угодно. Гораздо важнее тут не сломаться, продолжать жить. Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо», - рассказала Навка в интервью «Каравану историй».

Спортсменка подчеркнула, что рядом с Костомаровым находятся близкие люди, готовые в любой момент оказать ему поддержку. Кроме того, за Романа волнуются миллионы поклонников, и их сочувствие очень много для него значит.

«Он активно проходит реабилитацию, есть положительная динамика. Его семья, мы все — товарищи, друзья и коллеги — рядом. И миллионы людей со всей страны поддерживают его. Он это знает, и это придает ему сил», - отметила спортсменка.

На днях Роман опубликовал видео, снятое во время тренировок на протезах. Фото: кадр видео.

Татьяна Навка выступала в паре с Романом Костомаровым с 2008 года. Однако уже через год Роман ушел от нее к показавшейся ему более перспективной Анне Семенович. Татьяна в это время родила свою первую дочь от тренера Александра Жулина. В 2000 году Костомаров вернулся к Навке, и Татьяна простила ему уход к другой партнерше. В 2003 году они впервые стали чемпионами России. А в 2006 году на олимпиаде в Турине выиграли олимпийское золото.

На днях Роман опубликовал несколько видеороликов, снятых во время тренировок на протезах. На кадрах видео он самостоятельно поднимается по лестнице и делает махи ногами. Заметно, что спортсмен настроен по-боевому. Хотя шаги по лестнице даются ему пока тяжело, он упорно движется наверх.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию в январе. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%. Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ступни и кисти рук, но ампутация оказалась неизбежной.

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