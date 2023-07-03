Почему Зеленскому не выгодно спасать раненых: Кошельки Киевской власти наполнены кровью собственных солдат

Перед Западом Зеленский и компания заверяют всех на международной арене, что их чрезвычайно заботит жизнь и судьба собственных солдат Фото: REUTERS

Украинская власть все больше становится, по выражению персонажа Сергея Селина в известном сериале, "двуликим Анусом". Да, я знаю, и Дукалису в фильме объяснили, что этот языческий бог звался Янусом, но в случае с Украиной речь идет совсем не о Янусе. Там, похоже, куда и как ни повернись, всюду ж… Полная и окончательная. Настолько беспросветная, что ни о каком свете в конце этого туннеля и мысли не возникает.

Перед Западом Зеленский и компания заверяют всех на международной арене, что их чрезвычайно заботит жизнь и судьба собственных солдат, что они готовы пожертвовать результатами наступления, дабы сохранить жизни ВСУшников. Премьер Украины Денис Шмыгаль заверяет западников, что европейские ценности настолько важны для Киева, что государство даже будет оплачивать своим гражданам курсы обучения английскому языку.

- Будем делать всё, чтобы каждый украинец имел возможность разговаривать на английском языке, — торжественно пообещал Шмыгаль.

А вот отношение к самим украинцам далеко от такой гуманности. Зеленский отдал распоряжение ужесточить мобилизацию, и украинские военкомы уже стали буквально врываться в дома для вручения повесток и принудительного сбора мобилизованных буквально "из-за стола в окопы".

В реальности украинские военные записывают видео с просьбами к Зеленскому о помощи, потому что их раненых не эвакуируют с полей боев. Но, как отмечают знающие люди на самой Украине, "на передке не дают добро на эвакуацию раненых по причине того, что бюджету страны выгоднее единоразово оплатить гибель (100 тысяч гривен), чем оплачивать несколько месяцев по 100 тысяч гривен, после ежемесячно по 20.100 гривен, плюс льготы и лечение".

- Ещё добавьте сюда риск, что эта «прослойка» гражданского общества будет всегда недовольна властью, за которую они отдали здоровье, а они им платят «гроши». Они всегда будут протестовать, что несет риск в будущем для Зе-власти, — пишет широко известный в узких кругах украинский ТГ-канал и приводит нехитрые расчеты с недвусмысленным выводом. - Если конфликт продолжится в таком же темпе, то к концу 2024 года, на Украине будет около полумиллиона раненых/комиссованных солдат, которые будут обходиться бюджету от 10 до 12 миллиардов гривен, что оценивается приблизительно от 2.8 до 3.5 млрд. долларов. Такие затраты украинский бюджет не осилит.

Оставим в стороне расчеты по неизвестному курсу, в которые явно вкралась какая-то ошибка, тем более, что здесь имеется гораздо более серьезная ошибка – комиссованных раненых и калек на Украине уже сейчас близко к указанной цифре. А потому неудивительно, что Киев давно наплевал на собственные обещания выплаты компенсаций погибшим, а на днях сократил и выходное пособие, и выплаты по инвалидности. Денег нет, но вы там держитесь, и в данном случае никаких двойных толкований или контекстов.

Умиляет, что за помощью ВСУки обращаются к Зеленскому, от которого явно и пришло указание бросать раненых вместо эвакуации, записывать погибших в пропавшие без вести и дезертиры. Потому что каждая из таких потерь стоит денег, а деньги нужны до такой степени, что их постоянно не хватает той клике, что сидит в Киеве.

Примечателен тот факт, что в городах Незалежной уже не хватает отведенных для захоронений мест на кладбищах. У Зеленского думали, что запрет видео- и фотосъемок воинских захоронений на кладбищах позволит нивелировать вопрос о потерях ВСУ, но проблема проросла на солнечный свет с другой стороны. В Харькове на 18-м военном кладбище города закончились места для захоронений. Отказались принимать погибших для захоронений и в 17-м кладбище, и на кладбище в пригородном поселке Безлюдовка. Мест нет. Аналогичная картина и по другим крупным городам. Не везде, конечно, но много где. А в столице нынешней Украины Киеве состоялась акция протеста родственников погибших укронацистов запрещенного в России "Азова"*, на котором они требовали предоставить… места для захоронений погибших боевиков. И это даже не черный юмор. Ни денег, ни оружия или амуниции и средств защиты, а места на кладбище.

- Нехватка мест на кладбище становится национальной проблемой и уже подталкивает людей организовывать митинги. Почему нельзя выделить достойные участки земли под погребение тех, кто пожертвовал самым дорогим и отдал свои жизни за нашу страну? – заявила организатор акции Вера Литвиненко.

Как водится, на Украине "потерь нет", но кладбищ не хватает.

А Зеленскому необходим хоть какой-то значимый результат "контрнаступа" к саммиту НАТО в Вильнюсе, и он, наплевав на советы и предложения собственных генералов, гонит и гонит на убой "мясо".

Такими темпами и английский в Незалежной учить будет некому. Впрочем, и в этом есть свой плюс – украинские власти сэкономят на оплате курсов.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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