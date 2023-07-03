Ездят на занятия в другой город и игнорируют усталость: как дети из новых регионов России готовились к соревнованиям

Во Владивостоке собрались делегации со всей России. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Рано утром в субботу в аэропорт Владивостока прибыл рейс из Москвы, который привез делегацию юных спортсменов с новых российских территорий. Ребят приняла гостиница Royal Park.

Игры «Дети Приморья» были организованы во Владивостоке по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он лично посетил с флагом игр Донбасс, Харбин и Минск. Пригласил ребят посоревноваться в нашем крае.

Церемония открытия. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Путешествие во Владивосток для детей из Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона оказалось очень длинным. Добирались от 48 до 72 часов. После схода с трапа у юных спортсменов было только одно желание – добраться до кровати.

Пока молодежь отдыхала, корреспондент «КП» встретился с тренерами. Выяснилось, что у их подопечных это будут первые международные спортивные соревнования.

Президент федерации по настольному теннису Донецкой Народной Республики Виктор Задорожный рассказал, что им приходилось проводить занятия с детьми в подвалах:

«По соображениям безопасности в Донецке закрыты спортзалы. Тренировки были не регулярные. После присоединения к России ситуация изменилась».

Тренировка. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Дети оказались очень упорными. После признания региона территорией РФ они ездят на сборы. И в турнирах занимают высокие места. Маша Громовая ездила на спартакиаду в Москву, там заняла 5 место.

«Ребята талантливые, не хватает времени для того, чтобы оттачивать свое мастерство. Приехали во Владивосток посмотреть уровень настольного тенниса у вас. Мы знаем, что уровень высокий, но сравнить надо», – устало объяснил Виктор Задорожный.

Несмотря на усталость

«Я занимаюсь с мальчишками, развиваю самбо и борьбу. О возможности принять участие в летних играх «Дети Приморья» сообщили из российской федерации по вольной борьбе. Мы приехали для опыта. Посмотрим, поборемся, поучаствуем», – пояснил Руслан Куксов, тренер и мастер спорта по вольной борьбе.

Даже несмотря на усталость, дети выходят на тренировку.

«Набрали в дороге лишний вес. Надо сбросить, – объяснил тренер боксеров Юрий Литвиненко, пока спортсмены разминаются «боем с тенью», – нас тут очень хорошо приняли, окружили вниманием, организация на высочайшем уровне».

Из Запорожской области приехали трое боксеров 16-17 лет. Один из парней – кандидат в мастера спорта, двое – перворазрядники:

«Попытаемся выступить, показать, что мы можем. Какие-то бои показать интересные. И хотим на других посмотреть, что они могут. Это будет первый старт в международном турнире. Чем выше уровень соперников, тем лучше для нас».

На занятия в другой город

Так как в Донецке из соображений безопасности закрыты все спортивные комплексы, ребята, желающие заниматься спортом, вынуждены искать возможность. Так баскетболисты из Донецка один-два раза в неделю ездят на тренировки в соседний Харцизск.

Вот что добавил Игорь Лунев, тренер по баскетболу КДЮСШ «Кировец»: «Ребята занимаются больше пяти лет. В Харцизске можно проводить тренировки один-два раза в неделю, собирать сборные команды. После присоединения к России ребята получили возможность ездить на сборы и соревнования. Наши команды катаются по разным городам России. Сейчас девочки играют в Уфе, мальчишки – в Нижнем Новгороде. У нас каждые две недели какие-то выезды организуют. Благодаря российским и донецким организациям».

Мы будем первыми!

Донецкие сестры-близнецы Катя и Настя Линник сказали, что они настроены на бой, они стремятся к победе, для них важно быть первыми.

«Быть первым – это быть лучшим, быть лидером!» – заявили сестры.

Быть может, эти ребята больше остальных заслужили участие в международных летних играх «Дети Приморья». Они своим трудом, упорством, смелостью и талантом пробивают себе путь в большой спорт.

Первые международные летние игры «Дети Приморья проходят с 1 по 6 июля. Организаторами выступили Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Приморского края, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», администрация Владивостока. В играх примут участие команды из России, КОН и Белоруссии. Из новых регионов России, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прибыло 150 спортсменов, всего в играх примут участие более 1,5 тысячи юношей и девушек.

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