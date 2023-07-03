Спаивал граждан России, а сотни миллионов отчислял украинским националистам

Евгений Черняк объявлен в розыск

Следователи СК России разыскивают крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Его собираются судить по статье «финансирование терроризма». Преступная деятельность Черняка была выявлена благодаря сотрудникам МВД и ФСБ России.

Действовал бизнесмен особо цинично: спаивал граждан России дешевым алкоголем, а деньги перечислял украинским националистам.

- В период с февраля по апрель 2022 года украинский предприниматель Евгений Черняк, который является выгодоприобретателем российского холдинга алкогольной продукции, и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России, - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствию также стало известно, что только в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

В рамках расследования установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. Они задержаны за дачу взятки, и за посредничество во взятке.

«Евгений Черняк объявлен в розыск, в ходе 10 обысков на территории города Москвы, Московской области. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк», - отметила Петренко.