Число бюджетных мест увеличено на 2 тысячи: правительство обсудило приемную кампанию в вузы

Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, на котором обсуждалась приемная кампания в высшие учебные заведения.

Принимать заявления от абитуриентов вузы стали с 20 июня. В этом году подать заявление в большинство вузов можно онлайн через портал Госуслуг.

- Это практически 600 университетов и еще почти 450 филиалов, - сказал премьер, отметив, что при подаче заявления онлайн абитуриентам не нужно стоять в очередях и лично посещать приемную комиссию.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подача заявления онлайн занимает от 1,5 до 5 минут. Сервис обеспечивает безопасность, высокую скорость обработки данных, возможность выбора нескольких учебных заведений в одном заявлении. Во время подачи заявления формируется цифровой профиль поступающего, и нет необходимости вводить данные вручную. Сервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались 126 тысяч человек, подав более 400 тысяч заявлений на поступление в различные вузы.

Всего же заявления на поступление в вузы уже подали более 260 тысяч человек.

Как уточнил Чернышенко, в этом году в вузах выделено 626 тысяч бюджетных мест (это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году). В их числе выделено более 36 тысяч бюджетных мест для вузов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом правительство перераспределило бюджетные места на самые приоритетные для экономики специальности: прежде всего, инженерные. В общей сложности на них перераспределено более 12 тысяч бюджетных мест.

Чернышенко напомнил, что для всех абитуриентов и их родителей действует единый круглосуточный контакт-центр «Прием в вуз» – 8 (800) 100-20-17. В него уже поступило около 8 тысяч обращений. В основном они связаны с подачей документов, порядком учета индивидуальных достижений, а также с зачислением льготных категорий абитуриентов в рамках особой квоты приема. Чернышенко уточнил, что участники специальной военной операции (СВО) и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества лица будут приняты в вузы в рамках отдельной квоты.

Приемная кампания в вузы в этом году продлится до 25 июля, основной этап зачисления – с 3 по 9 августа.