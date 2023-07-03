Санкции? Нет, не слышали! С начала года российские олигархи стали богаче на $16,5 млрд

С начала 2023 года российские олигархи стали богаче на $16,57 млрд Фото: Shutterstock

Богатство России будет прирастать санкциями. Ну, или не всей России, а самых состоятельных ее граждан. Так Михаил Ломоносов произнес бы свою известную фразу, глядя на нынешний рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В нем перечислено 500 самых богатых людей мира. Среди них 24 россиянина, их суммарное состояние - $289 млрд. При этом, несмотря на санкции и прочие финансовые бедствия, за первые полгода 2023-го их совокупное богатство выросло на $16,5 млрд. Важно понимать, что богатство с точки зрения Bloomberg – это не сумма денег на банковских счетах олигархов, а стоимость акций, которыми они владеют (или доходы от их продажи).

Итак, сильнее всего с начала года разбогатели сырьевые магнаты, что предсказуемо. Акции многих нефтяных, газовых и металлургических гигантов заметно подорожали. А лидером стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов - за полгода он разбогател на $4,8 млрд. Скорее всего, на стоимость его акций повлияла и прошлогодняя сделка: ушедшая из России компания Shell продала свои 400 автозаправок именно «Лукойлу».

Следом за Алекперовым идет основной акционер «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин, а замыкает тройку еще один совладелец «Лукойла» Леонид Федун, прибавив к состоянию $1,73 млрд.