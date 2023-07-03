Разъединенное королевство: Целый архипелаг хочет выйти из состава Великобритании

Власти Оркнейских островов, являющихся частью Шотландии, всерьез задумались о смене территориального статуса архипелага. Фото: Shutterstock

Власти Оркнейских островов, являющихся частью Шотландии, всерьез задумались о смене территориального статуса архипелага. Как сообщает Guardian, местный совет изучает «альтернативные формы управления». Среди возможных вариантов - обретение более широкой автономии и даже воссоединение с Норвегией, которой острова принадлежали до конца XV века. Сепаратистские настроения жителей обусловлены, в первую очередь, скудным финансированием со стороны Британии.

Глава совета Оркнейских островов Джемс Стокан сообщил, что 4 июля эта идея будет обсуждаться на специальном заседании. Итогом может стать требование о выходе из состава Шотландии и получение статуса коронных земель, аналогичного Нормандским островам в Ла-Манше, или заморской территории Соединенного Королевства, как Фолкленды. Самый радикальный вариант — воссоединение с Норвегией. Однако для этого потребуется референдум и согласование с Эдинбургом и Лондоном.

По словам Стокана, жители архипелага очень недовольны действиями британского правительства. Острова не получают достаточного финансирования из государственного бюджета. В интервью BBC News Стокан заявил, что островитянам исторически ближе Норвегия: «Мы были частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем частью Великобритании. На улице ко мне подходят люди и говорят: Когда мы вернемся в Норвегию?».

На Оркнейских островах проживает около 22 тысяч человек. Архипелаг расположен на границе Северного моря и Атлантического океана, но только 20 из 70 его островов обитаемы. Географически Оркнейские острова ближе к Осло, чем к Лондону. До 1472 года эти земли принадлежали скандинавам, пока король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан I не передал их шотландскому монарху Якову III в качестве приданого за свою дочь Маргариту Датскую.

Острова известны своей богатой историей и уникальной природой. С древних времен здесь обитали викинги. На архипелаге сохранились уникальные каменные строения - Стеннес и Кольцо Бродгара. Эти языческие сооружения были созданы более 5 000 лет назад. В столице - Киркволле- сохранился собор Святого Магнуса, построенный в XI веке. Также на островах ведутся передовые исследования в сфере энергетики: здесь расположен самый мощный в мире генератор энергии приливных течений.