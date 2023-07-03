Уничтожали всех мужчин боеспособного возраста: новое расследование раскрыло военные преступления британского спецназа

Офицеры подозреваются в причастности к убийству не менее 80 мирных афганцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское издание The Guardian опубликовало очередное расследование в отношении английского спецназа, в котором утверждается, что не менее 80 мирных афганцев могли стать жертвами убийств, совершенных в 2010-2013 годах. Об этом газете сообщили адвокаты, представляющие семьи погибших.

Новые доказательства были представлены юридической фирмой Leigh Day, изучившей электронные письма старших офицеров того периода. В них военные предупреждали, что, «похоже, существует явное пренебрежение к жизни людей».

По полученной информации, один из спецназовцев элитного подразделения SAS [Специальной воздушной службы. – Ред.] лично убил 35 афганцев лишь за полгода службы. Он действовал в рамках политики уничтожения «всех мужчин боеспособного возраста независимо от угрозы, которую они представляли».

Официально афганцев могли убивать лишь после того, как в их домах находили схроны с оружием. Тем не менее юристы зафиксировали десятки немотивированных убийств. После одного из рейдов спецназа «пришлось срочно эвакуировать для лечения» даже нескольких детей.

В ходе военной операции Великобритании в Афганистане, получившей кодовое название «Operation Herrik», спецназ ежедневно, часто в ночное время, проверял дома местных жителей в провинции Гильменд. По данным Leigh Day, с 2010 по 2013 год там произошло «не менее 30 подозрительных инцидентов, в результате которых погибло более 80 человек». Однако независимое публичное расследование случившегося так и не было проведено.

После того, как юристы представили новые доказательства, британские офицеры решили подчистить данные с ведомственных компьютеров, чтобы замести уличающие их следы. Как пишет The Times, это стало «прямым нарушением приказа» королевской военной полиции, которая ранее запретила руководству спецназа удалять какие-либо материалы.

«Командиры нарушили приказ и вместо этого безвозвратно удалили неизвестное количество данных со своего главного компьютерного сервера», – говорится в публикации.

Полноценное расследование убийств мирных афганцев должно начаться осенью. Министерство обороны Великобритании потребовало сохранить большую часть слушаний в тайне, поэтому они пройдут без присутствия журналистов и общественности.

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