Почему Запад уже проиграл по итогам украинского кризиса: Названы пять причин

Страны БРИКС недавно превзошли «Семерку» по суммарному объему ВВП, что очерчивает контуры будущего Фото: EAST NEWS

Запад, как это не покажется странным, живет по заветам Ленина. Вождь мирового пролетариата писал: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Какие еще доказательства нужны? Верно, и точка! Лидеры англо-саксонского мира и руководимые ими НАТО/ЕС тоже убеждены: установленный ими «международный порядок, основанный на правилах», непоколебим и непобедим. И точка! Никаких разговорчиков в строю! Но разговорчики все же уже пошли…

В частности, в американском издании The National Interest появилось сразу несколько статей, авторы которых задают вопросы: а этот самый «миропорядок» так ли верен и всесилен? И приходят к выводу, что нет, мир меняется, и остановить эти перемены Запад просто не способен. Тут еще одна ассоциация с советскими временами возникает: «Партия, дай порулить!» А то руль просто отнимут, потому что время на мировом дворе новое пришло.

«Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности, — пишет малайзийский бизнесмен Чандра Наир, директор Глобального института будущего. - Но им пора обратиться к своим друзьям по всему миру и осознать нечто очевидное для всех, кроме них самих: мир не такой, каким был после окончания холодной войны.».

У Запада просто нет прошлой политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, делает вывод автор. Поэтому лучше подстроиться под меняющуюся международную обстановку, а не упрямо твердить о своем превосходстве. Иначе мир станет еще опаснее.

Какое будущее ждет Запад - плавный переход к многополярности или череда конфликтов, зависит от того, поймут ли его политики пять очевидных для остального мира тенденций. Первая, перечисляет Чандра Наир, это пересмотр привычной истории. Запад изображает себя создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро, но эти западные мифы уже не убедительны. Незападный мир заявляет во весь голос, что у их стран долгая история и что ее западная трактовка никого больше не устраивает.

Вторая тенденция - переоценка того самого «основанного на правилах» международного порядка. Потому что «эта концепция вызывает во всем мире массу насмешек и повсеместно считается инструментом Запада для контроля над глобальными делами и сохранения своей гегемонии». Нравится Вашингтону или нет, но такова реальность, и процесс перераспределения власти в пользу большего числа стран уже начался.

В-третьих, продолжает автор, это разоблачение западного «миротворчества». Хотя США и Европа подают себя гарантами глобальной безопасности, основная часть мира считает, что они не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах.

Четвертая тенденция - свержение западной финансовой надстройки с ее престола. Запад открыто использует свою финансовую мощь ради геополитических целей. «США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств - их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир.» Убедительно? А вот еще: «Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%)». Ну и не забудем, что страны БРИКС недавно превзошли «Семерку» по суммарному объему ВВП, что очерчивает контуры будущего сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и помощи в целях развития.

Наконец, в-пятых, это очевидный крах доверия к западной прессе. Ее работа за последние несколько лет «раскрыла мировому сообществу глаза на то, что СМИ насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка». Одним из доказательств этого автор считает «исключительно одностороннее освещение украинского конфликта», при котором «упускаются из виду как национальные и геополитические сложности в давних российско-украинских отношениях, так и история расширения НАТО в Европе».

«Пузырь отрицания реальности», в котором живет Запад, попытался проткнуть и другой автор The National Interest, однофамилец премьера Венгрии и его политический советник Балаш Орбан. Для него тоже очевидно, что на смену западной гегемонии грядет многополярный мир, и Европа, если не хочет остаться в проигравших, должна к нему готовиться.

Доминирование Запада в международных отношениях, по мнению автора, опиралось на три «ключевых столпа»: его экономическое превосходство в мире на протяжении двух столетий, создание Западом глобальных органов в области международных отношений и торговли, и повсеместное продвижение неолиберальной политической и экономической модели. Все три столпа ослабли и шатаются. Интересно, что одним из признаков этого Балаш Орбан называет попытку США «изобразить конфликт на Украине как противостояние между демократиями и автократиями». Это просто смешно, замечает он, если учесть, что Вашингтон в прошлом году был поставщиком оружия для «57 % авторитарных режимов мира».

Прежняя экономическая мощь Запада существенно ослабла: еще в 1990 году его доля в мировом экономическом производстве превышала 50-процентную отметку, а сегодня резко сократилась - до 30 процентов. И центр экономической тяжести продолжает смещаться на Восток, констатирует автор. Отмечает он и то, что большая часть мировых сырьевых и энергетических ресурсов находится за пределами Запада. А из 8-миллиардного населения планеты 7 миллиардов человек живут в незападных странах. В сфере технологий лидерство Запада тоже не так очевидно, как раньше. Даже его сохраняющееся военное превосходство не столь убедительно: попытка воспользоваться им «повлечет за собой ужасные глобальные последствия».

Одним словом, как ни крути, вывод венгр делает практически тот же, что и малайзиец: «Будущее разворачивается как многополярный мир, где Запад является лишь одним из нескольких центров силы». Вся беда в том, что лидеры Запада этого не видят и не желают расставаться со своим «всесильным учением» о «миропорядке, основанном на правилах». Но принятие реалий, убеждены оба автора, — единственное условие для адаптации Запада к новому миру. Заметьте, это не в Москве говорят…

И еще одно замечание, коль скоро оба автора затрагивают тему Украины. Для них очевидно: никакая она не «защитница» Запада, а причины конфликта не столь примитивны, как это рисуют западные политики и СМИ. Тут тоже печальная мысль приходит: стать частью Запада - заветная мечта Киева. Он старается из всех сил. Но все равно не берут, потому что «защищает» нынешняя Украина не «свободу и демократию», а, извините, «оттягивает конец неизбежного краха мирового империализма». А то, что все идет к этому, говорят уже не только в Малайзии, но и в Венгрии. Но «пузырь отрицания реальности» все равно когда-то лопнет. Жаль Украину, которая так льнет к обреченным.