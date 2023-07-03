Кровавое наступление продолжается: больше полутысячи солдат и десяти танков потеряли ВСУ за сутки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщает о продолжающихся попытках киевского режима вести наступательные действия на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал СМИ на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки: в девяти атаках украинские националисты потеряли на Донецком направлении 260 солдат, на Красно-Лиманском направлении 90, на Южно-Донецком и Запорожском до 190, на Купянском до 20, на Херсонском до 30.

Кроме 590 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три диверсионных группы ВСУ, три танка, самоходную гаубицу М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, 10 боевых бронемашин (в том числе БМП «Bradley» производства США), сожгли склады боеприпасов 126-й и 103-й бригад территориальной обороны, хранилища ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 28-й, 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в Херсонской области самолет Су-27 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 14 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

446 - самолетов.

240 - вертолетов.

4873 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10490 - танков и других боевых бронированных машин.

1134 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5313 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11385 - единиц специальной военной автомобильной техники.