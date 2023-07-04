Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

Для хищников не существует государственных границ, поэтому популяция снежного барса, или ирбиса, как его еще называют, расположена на всей территории Алтае-Саянского региона, то есть и на территории России, и в Монголии.

В этих местах хищная кошка находится в опасности по нескольким причинам: браконьерство, сокращение популяции горных копытных (а это основа рациона снежных барсов), хозяйственная деятельность человека и др. В природе все взаимосвязано: если становится меньше корма, ирбисы уходят с обжитых территорий. Могут нападать на домашний скот — тогда чабаны (так в тех местах называют пастухов) начинают защищать свое хозяйство.

Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

Самая крупная группировка снежного барса сейчас расположена в Республике Алтай. Очаги обитания хищников замечены на горных хребтах Южный Алтай, Курайский, Южно- и Северо-Чуйские, Сайлюгем и бассейн р. Аргут. Именно здесь меры по сохранению численности снежного барса начали приносить свои плоды:

– Популяция ирбиса в Республике Алтай медленно восстанавливается, – отметил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. – Ключевым моментом для сохранения снежного барса на Алтае сегодня является системная охрана мест обитания. В 2023 году специалисты национального парка с помощью фотоловушек идентифицировали 39 ирбисов, всего на территории парка установлено 143 автоматических камер наблюдения.

Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

Президент Фонда по сохранению снежного барса Монголии доктор Бариушаа Мунхцог отдельно отметил важность программы мониторинга, ведь именно она помогает отследить перемещения ирбисов и генетический обмен между так называемыми трансграничными группировками.

Проект «Сохраним уникальную природу Алтая вместе» ставит перед собой важную цель: получить достоверную информацию о популяции снежного барса, выработать меры для того, чтобы ее сохранить, а сведения о ней получать регулярно, плюс выявлять новые места обитания хищников.

Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

Для этого предстоит осуществить несколько задач. Во-первых, определить, на каких территориях сейчас обитает ирбис и как меняется его численность. Во-вторых, насколько плотно «заселены» участки, где замечены хищники. В-третьих, проверить состояние кормовой базы — то есть оценить численность горных копытных: алтайского горного барана аргали и сибирского горного козла козерога. В-четвертых, установить, насколько распространены угрожающие факторы на этой территории — браконьерство, животноводство и др.

Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

Таким образом, в результате научно-исследовательской работы будут установлены не только ареалы обитания ирбиса (уже известные и новые), но и проведен учет численности горных козлов и баранов, что даст понимание, достаточно ли корма хищникам. Местное население тоже получится привлечь к мониторингу, в том числе для получения данных с фотоловушек — таким образом, удастся еще и популяризировать важность сохранения биологического разнообразия Горного Алтая. По итогам работы российские и зарубежные участники экспедиции смогут провести круглый стол, во время которого будут выработаны дальнейшие меры по защите популяции снежного барса.

Фото предоставлено Национальным парком Сайлюгемский

А фотоловушки и видеокамеры, которые объединены в целую сеть, продолжат работу и дальше, следить за их сохранностью и работоспособностью смогут сотрудники нацпарка. Таким образом, в течение многих лет возможно будет получать точные данные о численности и составе популяции редчайшей кошки нашей планеты на Российской части ее ареала.

Мероприятие организовано компанией «Эвалар» совместно с журналистами «Комсомольской правды». Оно направлено на то, чтобы поддержать научно-исследовательские работы, которые проводят на Алтае сотрудники национального парка «Сайлюгемский» совместно с коллегами-учеными из Монголии.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Сохраним уникальную природу Алтая вместе» — это второй этап экологической программы «Эвалар» по сохранению уникального биоразнообразия Алтая. Штаб-квартира этого фармацевтического предприятия расположена на Алтае, там же произрастают многие виды лекарственных растений, которые используются в составе разнообразных сборов. С 2021 года компания запустила программу «Сохраним уникальную природу Алтая вместе», которая направлена на проведение научно-исследовательских работ на территории нацпарка «Сайлюгемский», а также на сохранение и поддержание флоры и фауны этой уникальной территории.

Первым этапом работы стали как раз редкие растения, которыми богат Алтай. Одна из экспедиций, к примеру, занималась исследованием условий и территорий, где растут редкие и целебные растения — такие как родиола розовая (в народе известна как «золотой корень»), которая способна стимулировать работу центральной нервной системы человека, и родиола холодная (она же — «красная щетка»), которую применяют для лечения гинекологических заболеваний (подробнее об этом читайте здесь).

Второй этап начался с исследования мест обитания и подсчета численности алтайского горного барана аргали и сибирского горного козла козерога, которые как раз и питаются этими и другими растениями. На количество горных копытных год от года влияют не только браконьеры, но и домашний скот, который порой питается на тех же пастбищах, что и дикие животные. Оценка угроз со стороны браконьеров и животноводства — один из пунктов программы по сохранению хищников. Ведь козероги и аргали — это их кормовая база.

Таким образом, второй этап программы «Эвалара» продолжается в нынешней экспедиции на территории обитания снежных барсов. Более того, в этом году проект «Сохраним уникальную природу Алтая вместе» перешел в международную плоскость, и в экспедиции принимают участие ведущие специалисты не только из России, но и Монголии.

ВАЖНО!

Узнать о результатах экспедиции, научных программах по сохранению краснокнижных животных и растений Алтая, которые поддерживает «Эвалар», а также полюбоваться фотографиями и видео, снятыми в Горном Алтае, можно на сайте и в социальных сетях «Комсомольской правды» и компании «Эвалар», а также в аккаунтах телеведущей Екатерины Величкиной и блогера Катарины Стабредовой.

НА ЗАМЕТКУ

Национальный парк «Сайлюгемский» — первый национальный парк на Алтае, он расположен в Кош-Агачском районе на границе с Монголией. Его создали в 2010 году, а с 2016 его сотрудники изучают и мониторят численность дикого кота манула.

Это особо охраняемая природная территория общей площадью 118 тыс. га. Основная цель парка — сохранение и воспроизводство редких краснокнижных растений и животных — таких как снежный барс и алтайский горный баран аргали.

Кроме того, по территории нацпарка проводят автомобильные, конные и пешие туристические походы длительностью от 2 до 12 дней плюс эколого-просветительские экскурсии. Подробнее об этом можно узнать на сайте.