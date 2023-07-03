В Москве на Большой кольцевой линии ускорился мобильный интернет

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В метро большинство жителей и гостей Москвы проводят много времени. По пути на работу и по делам в подземке можно успеть посмотреть видео, пообщаться с друзьями и родными и решить удаленно ряд рабочих задач. Благодаря скоростному интернету проблем с подключением к интернету нет. А на днях и вовсе скорость передачи данных на Большой кольцевой линии стала быстрее. По данным билайна, после модернизации инфраструктуры средняя скорость у абонентов выросла на 40% и достигает теперь 250 Мбит/с.

В метро оператор увеличил количество базовых станций на 15%, их число теперь достигает 248, а также включил дополнительные диапазоны. За счет этого удалось увеличить радиус действия сети, вследствие чего большее число клиентов одновременно может оставаться на связи, выходить в Сеть и общаться голосом. В подземке, кстати, пассажирам доступна услуга VoLTE. Как и в городе, пользователи могут одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора.

– Каждый день в метро спускаются миллионы жителей и гостей Москвы. Для них стало уже привычным хорошее качество связи как на станциях, так и во время движения поездов. Но с ростом качества растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной, – отметил Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».