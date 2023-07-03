Упавший с балкона сын Михаила Ефремова пришел в себя: «Надо, чтобы у него, как у Романа Костомарова, появилось желание бороться за жизнь»

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летний Николай Ефремов после падения с балкона собственной квартиры получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Мама пострадавшего актриса Евгения Добровольская на звонки пока не отвечает, а папа актер Михаил Ефремов – отбывает срок в колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Новости о состоянии Николая Ефремова после ЧП мы узнавали по рассказам знакомых мужчины, коллег его родителей.

Как сообщал сайт kp.ru 2 июля после операций состояние Николая Ефремова остается тяжелым, но угроза жизни (которая была первые трое суток) миновала. Как нам стало известно: еще на выходных мужчину сняли с аппарата ИВЛ, он в сознании. Состояние пациента тяжелое, так как при падении он получил серьезные травмы: перелом правого бедра, перелом костей таза, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии. К счастью, внутренние органы остались не задеты. Но образовалась внутрибрюшная гематома.

Ефремов пятый день в больнице. Мужчина упал с балкона своей московской квартиры на улице Пролетарской. Около пяти утра Николая нашел на улице прохожий, который и позвонил в «Скорую». Ефремова госпитализировали в реанимацию ГКБ им. Юдина. Мужчина пережил 2 операции. Пока рано говорить о реабилитации, но очевидно, что она будет долгой.

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова. 2022 год. Фото: канал НТВ

Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани рассказал kp.ru: «Положительная динамика у Николая есть. На данном этапе - это главное, что всех радует. Значит совсем скоро он сам будет читать новости о себе. И важно, чтобы его близкие и коллеги поддержали, нужен парню заряд положительной энергии. Чтобы он поверил в себя и у него появились силы на реабилитацию. Николаю предстоят месяцы реабилитации, с профильными врачами и с психологом. От этого зависит его дальнейшее эмоциональное состояние, есть шансы избавиться от депрессии. В последнее время он находился в депрессивном состоянии, в состоянии эмоционального упадка. Важно, чтобы у него появилось желание, как у Романа Костомарова, бороться за жизнь, за возможность ходить, двигаться. В этом ему помогут не только родные, но и наша поддержка – добрые слова. А когда он поправится, то и работа появится».

Травмы у Николая Ефремова, серьезные – потому потребуется долгая реабилитация и надежда, что сможет ходить сам. Николай – актер, окончил ГИТИС. Последний раз снимался в кино и играл большую роль в спектакле аж в 2020-м году. Но чаще роли у Николая были небольшие. А с начала пандемии он сидел без работы, тогда и начались его проблемы с алкоголем…

По предварительной информации: в момент падения Николай Ефремов не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но якобы он сообщил нашедшему его прохожему, что слышал какие-то голоса, которые привели его на балкон, после чего Николай и сорвался. По неподтвержденной информации Николай Ефремов состоит на учете в психоневрологическом диспансере, куда обращался из-за галлюцинаций; а пару месяцев назад его нашли пьяным на улице и доставили в наркологическую клинику, где Николай сообщил, что ругался с таксистом, который не поверил, что он сын «того самого Михаила Ефремова».

Илья Саглиани считает, что Николаю нужна поддержка. Фото: Личный архив

Николая дома ждет жена Влада и 3-летняя дочь Алла. Они на время уезжали, когда у отца семейства случались запои…. Но за пару дней до ЧП жена разговаривала с Николаем Ефремовым по телефону, Влада рассказала, что муж не пил пять дней и планировал купить моющие средства, чтобы сделать уборку квартиры к их возращению домой.

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