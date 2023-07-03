Объявлена программа форума «Россия-Африка»

Экономический и гуманитарный форум пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Фото: Росконгресс

В преддверии открытия второго по счету, экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» стала известна программа мероприятия, призванного определить траекторию развития отношений РФ со странами африканского континента в долгосрочной перспективе.

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля пройдут более 30 панельных сессий и тематических мероприятий, а деловая программа будет состоять из четырех больших тематических блоков, охватывающих все сферы сотрудничества России с Африкой: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

На полях саммита также пройдут: Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы, сессии Форума креативного бизнеса и Форума «Здоровое общество», сессия, посвященная сотрудничеству российских и африканских государственных органов и предприятий в отрасли драгоценных металлов и многое другое.

- Очевидно, что в создающейся архитектуре многополярного мира страны Африки будут играть все более важную роль. Укрепление связей России и Африки в области безопасности, устойчивого экономического и гуманитарного развития создает основы для становления мощных, процветающих и безопасных регионов в новых реалиях, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.