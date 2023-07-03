Почти половина россиян верит, что доллар в скором времени исчезнет

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На прошлой неделе рубль продолжил падение. Буквально за пять-семь дней доллар и евро выросли почти на шесть рублей. Однако россияне не теряют оптимизм и верят, что это, возможно, последний триумф доллара перед исчезновением с мирового валютного рынка. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Оказалось, что 44% россиян верят, что рубль выстоит при любых санкциях, а вот доллар может скоро исчезнуть. По мнению опрошенных, Россия обретает все больше международных партнеров, которые готовы отказаться от доллара и вести торговлю с использованием собственной валюты, поэтому американские деньги, скорее всего, скоро потеряют востребованность в мире.

«У нас плавающий рубль, именно поэтому наша экономика и выдержала все эти санкции. Так что, рубль, в любом случае выстоит», - рассуждает участница опроса.

Еще пятая часть опрошенных также проявляет оптимизм.13% россиян предполагают, что рубль в скором времени окрепнет, а еще 6% и вовсе ждут резкого скачка отечественной валюты.

14% россиян считают, что в ближайшее время на валютном рынке ждать резких перемен не стоит, скорее всего, все пока останется так как есть, доллар будет колебаться на уровне 87-89 рублей, а евро вряд ли поднимется выше 100.

Однако 23% опрошенных все же выражают обеспокоенность, они опасаются, что в ближайшее время рублю продолжит снижаться, а значит, можно будет ожидать роста цен и прочих неприятностей.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.

Напомним, ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью KP.RU предсказал дальнейшее снижений курса рубля:

- У нас сейчас экспорт сокращается, а импорт растет. Сюда же добавим и дефицитный госбюджет. И чтобы этот разрыв между расходами и доходами минимизировать нужно девальвировать (понижать курс) национальную валюту, тогда экспортные поставки будут дороже и дефицит может сократиться. Это будет выгодно государству, экспортерам, но не населению.

Эксперт добавил, что инфляция может достичь 4%, что приведет к ощутимому росту цен на все товары.