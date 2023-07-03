Чем меньше на теле материи, тем красивее: как отметили день бикини Тодоренко, Самбурская, Бузова и другие звезды

Рубрика «я в купальнике» всегда в топе просмотров у блогов звезд. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня бикини имеется в пляжном гардеробе почти каждой женщины. Подарил им мини-купальник в 1946 году французский инженер Луи Реар. Он уговорил свою приятельницу-танцовщицу Мишелин Бернадини продемонстрировать публике новую пляжную одежду. Профессиональные манекенщицы отказывались выходить на подиум в слишком откровенном наряде. А танцовщице можно. Премьера купальника состоялась в парижском бассейне Молитор. И произвела эффект, сравнимый с ядерным взрывом. Как раз накануне США начали ядерный испытания на атолле Бикини, 1 июля 1946 года была сброшена с самолёта атомная бомба. Луи Реар, не долго думая, назвал модное изобретение бикини.

Сейчас нравы не такие строгие, как в середине прошлого века: все знаменитости, обладающие плюс/минус хорошей фигурой, обязательно разместят в соцсетях свое фото в бикини. Тем более рубрика: «я в купальнике» - всегда в топе просмотров. Чем меньше на теле материи, тем красивее, считают многие. Есть абсолютные чемпионы. С количеством фотографий в бикини Анастасии Волочковой может поспорить только Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но и другие красотки от них не отстают. 33-летняя Полина Диброва, жена 63-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, имеет основания похвастаться хорошей фигурой. Она занимается спортом, ведет дневник питания, не скрывает, что сделала пластику груди. Чтобы вернуть форму после родов и похудения, Полина увеличила бюст до четвертого размера. И теперь демонстрирует фото в чересчур открытых купальниках. «Могла бы и трусы не надевать. Какой в них смысл?», - пишут ей злобные подписчики. Полина отвечает: «Мне нравятся именно эти трусы». Начинается дискуссия. Ей пишут: «Ну тогда голой походи, раз стыда нет и дедушка Дима одобряет». Она отвечает: «О, yes!». Ради троллинга и делаются откровенные фотографии.

Полина Диброва Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Честное (без фильтров) фото в купальнике может позволить себе не каждая. Для этого надо сперва «подсушиться». Актриса Настасья Самбурская сделала фото в белом бикини «на память о своих 58,5 кг». Как она этого добилась при росте в 177 см? Всё очень просто: «две недели без сахара, авокадо, дрожжей, глютена, фруктов, молока, картошки, соусов… Из круп только киноа, дикий рис, гречка и через 3 недели можно овсянку подключить. Такую диету выдержать морально – огромный подвиг. Запаситесь успокоительным, порой будет ощущение, что в вас бес вселился… Рыбу, птичку, мясо и овощи можно есть столько, сколько душе угодно. И печеные яблоки… Первый месяц адок, дальше – легче...»

Настасья Самбурская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основная форма одежды певицы Алены Свиридовой на ее керченской даче – купальник. Как правильно загорать, делится «бедная овечка» с подписчиками: «Вопреки расхожему мнению я не жарюсь на солнце. Заплывы у меня утром, до завтрака. В 10.00 я уже под навесом. Кожа дышит. Морской воздух. Даже утром я использую солнцезащитные средства. После купания в морской воде обливаюсь пресной холодной водой из родника. И все тело щедро намазываю кокосовым маслом».

Алена Свиридова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алиса Гребенщикова в компании сына Алеши в июне отдыхала в Черногории. Там ей понравилось всё: прогулки по старому Котору и Будве, пляжи в маленьких бухтах среди корабельных сосен, долгие завтраки и ужины на террасе…». Фотка в бикини – обязательное блюдо в этом меню.

Алиса Гребенщикова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Подольская часто постит пляжные фотографии, фигура позволяет. В этом году она с семьей отправилась к морю: «Водичка бодрящая. Но мы не сдадимся ни за что!».

Наталья Подольская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко отдыхала в Дубаи. Купалась, загорала, выкладывала фото в Сеть. В открытом купальнике Регина выглядит сногсшибательно…Однако в комментариях ей все равно пишут гадости: «Трусы большеваты, чашечки маловаты. Купальник позорненький». Подписчикам не угодишь.

Регина Тодоренко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главная мишень хейтеров традиционно 41-летняя Ксения Собчак. «У каждой милфы должна быть фотка в купальнике с отдыха» - написала она под снимком, где сидит на пляже в розовом бикини. «Рубрика создана не для вас, дорогие товарищи. А больше для того, чтобы был стимул не жрать на отдыхе», - пояснила Собчак, предчувствуя злобные комментарии. К сведению, милфа — это зрелая женщина, которая выглядит моложе своего возраста, находится в хорошей физической форме и нравится молодым мужчинам. Но не все подписчики Ксении оценили ее иронию. И начали её тюкать, напоминая, что несколько лет назад она осуждала женщин 40+, которые выставляют фото в купальниках, что это типа последний их шанс...

Ксения Собчак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не отказывают себе в удовольствии отметить день бикини зарубежные звезды. 50-летняя супермодель Хайди Клум недавно разместила роскошное фото в открытом купальнике, чтобы доказать всем, что она не беременна. Ну а Ким Кардашьян просто любит себя демонстрировать в любом виде.

Хайди Клум Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети