Анекдоты: Горожанин - это когда конский навоз для тебя пахнет цирком

Работайте, и вы не заметите, как разбогатеете... Ключевое словосочетание «не заметите»...

* * *

Два врача увлеченно беседуют на симпозиуме.

- ...И признаюсь вам, коллега, в своей врачебной практике я лишь однажды допустил досадную ошибку.

- И какую же?

- Вылечил пациента всего за два визита. А потом случайно узнал, что он - мультимиллионер.

* * *

Друзья собрались в баре в пятницу вечером, один опоздал на полчаса. Наконец приходит и говорит:

- Ребята, извините, что задержался, но по пути сюда я увидел, как трое парней собирались ограбить и избить моего босса!

- И что, ты помог?

- Да сначала хотел, а потом решил, что они сами вполне с ним справятся!

* * *

У Петровича уже был инфаркт, поэтому он отворачивался, когда бармен начинал жонглировать бутылками.

* * *

Настоящий американец всегда гордится тем, что именно Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке!

* * *

Хозяин ресторана - бармену:

- Я смотрю, вон тот мужик в углу уже минут сорок лежит на стойке. Почему ты не выпроводишь его?

- А я его бужу каждые пять минут, он просит счет и расплачивается.

* * *

- Здравствуй, Изя, где ты теперь работаешь?

- Да вот в оркестре таки русских народных инструментов.

- И шо, у вас там все русские?

- Ну не все. Ну есть там один. Ну ты же знаешь, Сема, этих русских, они ж везде пролезут.

* * *

На самом деле Иван Царевич был послан, чтобы убить Кощея Бессмертного по заданию Пенсионного фонда.

* * *

Один приятель говорит другому:

- Прикинь, Серега такой придурок!

- Почему?

- Да он, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает его и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелку мыть не надо...

- Слушай, да он гений!

* * *

Экспедиция в пустыню Сахара. Американцы взяли с собой специальные продукты, содержащие 50% воды.

Наши взяли воды побольше, ведь в водке ее 60%.

* * *

Разгневанный муж врывается в дом.

- Так! Я все знаю!

Жена реагирует мгновенно:

- Тогда скажи, сколько притоков у Дуная?

* * *

Приходят к программисту гости, а у него шум, гам. В общем, ссорятся между собой его дети. Гости спрашивают программера:

- А чего у тебя дети так орут?

А он им в ответ, оторвавшись от компа:

- Конфликт версий.