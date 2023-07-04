Анекдоты: Горожанин - это когда конский навоз для тебя пахнет цирком

Работайте, и вы не заметите, как разбогатеете... Ключевое словосочетание «не заметите»...
* * *
Два врача увлеченно беседуют на симпозиуме.
- ...И признаюсь вам, коллега, в своей врачебной практике я лишь однажды допустил досадную ошибку.
- И какую же?
- Вылечил пациента всего за два визита. А потом случайно узнал, что он - мультимиллионер.
* * *
Друзья собрались в баре в пятницу вечером, один опоздал на полчаса. Наконец приходит и говорит:
- Ребята, извините, что задержался, но по пути сюда я увидел, как трое парней собирались ограбить и избить моего босса!
- И что, ты помог?
- Да сначала хотел, а потом решил, что они сами вполне с ним справятся!
* * *
У Петровича уже был инфаркт, поэтому он отворачивался, когда бармен начинал жонглировать бутылками.
* * *
Настоящий американец всегда гордится тем, что именно Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке!
* * *
Хозяин ресторана - бармену:
- Я смотрю, вон тот мужик в углу уже минут сорок лежит на стойке. Почему ты не выпроводишь его?
- А я его бужу каждые пять минут, он просит счет и расплачивается.
* * *
- Здравствуй, Изя, где ты теперь работаешь?
- Да вот в оркестре таки русских народных инструментов.
- И шо, у вас там все русские?
- Ну не все. Ну есть там один. Ну ты же знаешь, Сема, этих русских, они ж везде пролезут.
* * *
На самом деле Иван Царевич был послан, чтобы убить Кощея Бессмертного по заданию Пенсионного фонда.
* * *
Один приятель говорит другому:
- Прикинь, Серега такой придурок!
- Почему?
- Да он, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает его и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелку мыть не надо...
- Слушай, да он гений!
* * *
Экспедиция в пустыню Сахара. Американцы взяли с собой специальные продукты, содержащие 50% воды.
Наши взяли воды побольше, ведь в водке ее 60%.
* * *
Разгневанный муж врывается в дом.
- Так! Я все знаю!
Жена реагирует мгновенно:
- Тогда скажи, сколько притоков у Дуная?
* * *
Приходят к программисту гости, а у него шум, гам. В общем, ссорятся между собой его дети. Гости спрашивают программера:
- А чего у тебя дети так орут?
А он им в ответ, оторвавшись от компа:
- Конфликт версий.