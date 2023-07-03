Как рушатся мечты Украины: «Грязный рот» Зеленского раскрыл будущее наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Горячие новости из Киева! Только у нас! Ароматные, как мясные беляши на привокзальной платформе.

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил: "Визит президента Украины на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте". Ой, яка ж це гарна новина! Оно еще не решило. Вот это переполненное наркотиками существо изволило ломаться. Уже и "дед на перфокартах" президент США Джозеф Байден объявил, что прилетит в Вильнюс, а хрипатый никак не может решить, вылезет он из бункера или нет.

А ведь еще несколько дней назад оно ломалось, играя в комедию, ставя свой приезд, нет, не на сам саммит (на саммит его так и не позвали), а на заседание Совета "Украина-НАТО" после него, в зависимость от того, пойдут ли страны Североатлантического альянса на выполнение ультиматума Зеленского, который больше походит на выбор из известной комедии: "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору". В ЗАГС Зеленского никто вести не хочет. Более того, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что даже вопрос о сроках вступления Украины в НАТО надо будет обсуждать исключительно после окончания военных действий.

Начинайте, клоуны! Мы уже запаслись попкорном и смотрим в ожидании, как Зеля топнет ножкой и крикнет через все границы: "А вот фиг тебе, барин, а не президентского тела!" И не поедет.

А еще украинцы наконец-то дождались пробок у Крымского моста. С того момента, как по Керченскому (Крымскому) мосту запустили движение, не было дня, чтобы на Украине не мрияли (мечтали), как десятки и сотни тысяч россиян кинутся бежать из Крыма, образуют ужасную пробку перед мостом и рухнут вместе с ним, опорами и дорожным полотном в "бездну вод". Примерно, как жена царя Салтана с новорожденным сыном были брошены в пучину.

И вот, как в известной рекламе – мечты сбываются! Гигантская пробка образовалась у моста и растет день ото дня: сначала была 3 км., потом 5, теперь 13 км. Но есть, как говорится, нюанс. Мечта сбылась с точностью до наоборот. Укры мечтали, чтобы кацапы тикали из Крыма, а москали сейчас устроили давку, чтобы въехать в Крым. Конечно, такая пробка – это непорядок, но власти на местах делают все, чтобы она рассосалась. "Проклятые москали" рвутся в Крым, наплевав на предупреждение Киева, что они, якобы, хотят взорвать Запорожскую АЭС. Они почему-то верят своей российской власти, хотя Киев уже язык стер до кровавых мозолей, уверяя, что Путину, российскому правительству и любому чиновнику в России, не говоря уже об офицерах и генералах, доверять нельзя ни в коей мере. То есть снова реакция с точностью до наоборот.

Кстати, это характерная черта всех украинских мрий (мечтаний), что они сбываются с точностью до наоборот. И нет никакой разницы, дает ли свой прогноз укроаналитик из-за океана, видный функционер из команды Зеленского или же какой-либо дипломированный в сельском клубе влиятельный астролог, чья харизма в телевизор не влезает. Все эти прогнозы и мечты не сбываются. Вернее, сбываются ровно наоборот.

Я уже не буду про все эти "вундерваффе", о которых азартно мечтали украинцы от мала до велика, но вот хваленые "Леопарды", от которых "русня должна была в панике тикать" без оглядки, по признанию украинского главкома Залужного, "для русских всего лишь мишени". И как теперь относиться к заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, пообещавшего, что в ближайшее время Украина получит десятки новых мишеней, то есть старых "Леопардов 1А5".

Можно припомнить десятки, если не сотни подобных мечтаний, которые сбылись с обратным знаком. То есть наоборот, а не так, как мечтали украинцы. Или как обещали им украинские власти, рисующие картины, далекие от реальности. Как с той же мобилизацией, на которую, если верить команде Зеленского, военнообязанные просто давятся в очереди, а в реальности военкомы признаются, что без сложностей можно обеспечить не больше, а то и меньше 20% от мобилизационного плана. А за остальными надо охотиться на улицах, по домам и во всех возможных и невозможных местах.

И тут на сцену выходит "грязный рот" команды Зеленского, советник главы Офиса президента Украины Ермака Михаил Подоляк, который разъяснил планы Украины и ВСУ.

- Бойцы ВСУ выявили слабые места в российской обороне и начинают вгрызаться в первые линии обороны, - объяснил ситуацию Подоляк и пообещал. – Линия фронта может обвалиться через неделю, месяц или полтора (дескать, терпите). А далее будет стремительное продвижение Украины.

И я даже могу подсказать ему, в каком направлении будет происходить это "стремительное продвижение".

Ждем следующих прогнозов, обещаний и "горячих новостей" из Киева.