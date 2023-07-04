Бомбы летят в президентский дворец, Капитолий взят в окружение: топ пять ярких и провальных мятежей XXI века

Бойцы спецназа отдыхают в здании американского парламента после того, как выдворили оттуда толпу сторонников Трампа. Фото: Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

Попыток взять власть силой история знает множество, но удачными из них оказались лишь единицы. Большинство закончились провалом и тюремными сроками для участников. «Комсомолка» вспомнила самые громкие попытки мятежников свергнуть власть в своих странах в этом веке.

ТЫ КОРОЛЯ УВАЖАЕШЬ?

2008 - 2010 годы, Таиланд

Королевство Таиланд удивительным образом сочетает в своей политической системе верность монархии и любовь к мятежам. В 2008 году партия «Народный союз за демократию» призвала население и военных к акциям неповиновения: оппозиционерам не нравилось, что у власти находятся противники короля. Цветом мятежников стал желтый, сторонники правительства надели красные одеяния.

В Азии редко что происходит быстро. Вот и тайский мятеж длился целых два года: протестанты то занимали комплекс правительственных зданий, то аэропорт, то врывались в здание парламента страны. В апреле 2010 года вспыхнули столкновения демонстрантов с полицией, 18 человек погибло. А в мае правительство приняло радикальное решение и отправило войска на штурм лагеря оппозиции, лидеры мятежа сдались, и жизнь вернулась в нормальное русло.

ВЗБУНТОВАВШИЕСЯ ТУТСИ

2012 - 2013 годы, провинция Киву, ДР Конго

Городок Гома, расположенный в провинции Киву Демократической Республики Конго, до этих событий знали немногие. Но в апреле 2012 года солдаты-тутси подняли в Гоме мятеж против правительства. Они сформировали повстанческую группировку «Движение 23 марта (М23)» и захватили город.

Народность тутси подверглась массовому геноциду в соседней Руанде. Бежавшие в Гому тутси массово вступили в конголезскую армию, причем в ее ряды принимали целые руандийские военные подразделения. Но что-то им на новой родине не понравилось, и, забыв о гостеприимстве, тутси устроили мятеж с целью свержения правительства принявшей их страны. Уже позднее выяснилось, что оружие и финансы мятежники получили из Руанды, которая поддерживала повстанцев с целью оттяпать богатую золотом и редкими металлами провинцию Киву.

Конголезцы для начала привлекли миротворцев ООН, но те мятежников обходили стороной. В результате в июле 2013 года армия ДР Конго вступила с бойцами М23 в сражение и изрядно потрепала их ряды. Остатки мятежников согласились сложить оружие взамен на подписание мирного соглашения. Инспирировавшая мятеж Руанда осталась внакладе, потеряв кучу денег и получив 60 тысяч беженцев.

Поддержавшие Эрдогана турки остановили танки путчистов. Фото: Murad Sezer/REUTERS

ВЫЗОВ ДЛЯ ЭРДОГАНА

2016 год, Турция

Все началось вечером 15 июля, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был в отпуске и находился в Мармарисе, в отеле, который попытались штурмовать военные мятежники, уже успевшие взять к тому времени под свой контроль несколько стратегически важных объектов в крупнейших городах страны, а перешедшие на их сторону летчики сбросили бомбы на президентский дворец.

Эрдоган вышел в эфир одной из телекомпаний и призвал своих сторонников выйти на улицы. Он поменял армейское командование, и верные ему военные при поддержке народных масс подавили мятеж - собравшиеся в здании Генштаба путчисты сдались властям.

15 июля с тех пор стал в Турции официальным праздником - Днем демократии и национального единства.

ВСЕ НА КАПИТОЛИЙ!

2021 год, США

Американцы любят бравировать тем, что в их стране никаких революций и восстаний не было уже много веков. И делают вид, что ни протестные акции, инспирированные движением «Жизни черных важны», ни штурм Капитолия мятежами считать никак нельзя, а исключительно досадными инцидентами. Хотя кое-кого из сторонников Трампа, побывавших в Капитолии 6 января 2021 года, судят именно по статье «участие в мятеже».

Трамп, как известно, проиграл выборы, но признать свой проигрыш отказался, заявив, что в ходе подсчета бюллетеней голоса у него украли. И незадолго до окончания своего президентского срока он пригласил своих сторонников на митинг рядом с вашингтонским Капитолием. Речь Трампа была эмоциональной, но прямых призывов к восстанию в ней не было. Но разгоряченные обожатели 45-го президента США,

услышав из его уст такие обороты, как «давайте сражаться изо всех сил» и «пойдем маршем на Капитолий», раздумывать долго не стали и штурмом захватили огромное здание парламента. Конгрессменов и сенаторов эвакуировали, мятежников выдворили, а Трампа попытались подвергнуть процедуре импичмента.

ЖАИР ПРОТИВ ЛУЛЫ

2023 год, Бразилия

В Бразилии на попытку мятежа, как это частенько бывает, маргиналов подвигли итоги очередных выборов: осенью 2022 года президент Жаир Болсонару выборы проиграл. И бразильский мятеж проходил по американскому сценарию: сторонники Болсонару штурмовали парламентский комплекс и резиденцию главы государства. Пришедший к власти президент Лула да Сильва не стал церемониться: отдал приказ привлечь к подавлению мятежа армию и объявил в стране чрезвычайное положение. Военным были приказано ликвидировать все лагеря сторонников Болсонару, а полицейским - арестовать протестующих. В итоге мятеж не продержался и двух дней.

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