Самые безумные и опасные развлечения миллиардеров: элитный отдых с риском для жизни

Прорыв в космическом туризме произошел в 2021 году - своих клиентов отправили в космос сразу несколько компаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зря мы все-таки завидуем миллиардерам. Недаром ведь люди говорят: большие деньги - это большие проблемы. Ну, допустим, купили вы дом. Даже, допустим, дворец. Сначала в Подмосковье, потом в Лондоне. Заказали суперъяхту, приобрели футбольный клуб… Заказали еще одну яхту… Дальше что? Деньги ведь не кончаются. Что прикажете делать? От отчаяния некоторые начинают в президенты баллотироваться - бывали такие случаи.

Но в последние годы забрезжил для миллиардеров лучик надежды - оказалось, что инвестировать можно в такие впечатления, которые в обозримом будущем точно не станут массово доступны простым смертным.

Теперь за деньги можно сделать то, о чем 25 лет назад и мечтать было нельзя, - например, слетать в космос и опуститься на дно Марианской впадины. В современное миллиардерское троеборье входит также восхождение на Эверест, хотя Эверестом сейчас уже никого не удивишь.

Правда, оказывается, что иногда и миллионы долларов - не гарантия безопасности в экстремальном путешествии. Вспомнить хоть недавнюю трагедию батискафа «Титан», пассажиры которого заплатили за погружение к останкам «Титаника» по 250 тысяч долларов и погибли. «Комсомолка» выяснила, какие еще развлечения предлагают сейчас сверхбогатым и сколько стоят уникальные туры.

ОТКРЫЛАСЬ БЕЗДНА ЗВЕЗД ПОЛНА

О космическом туризме заговорили еще в 1960-е годы. Владелец сети отелей Баррон Хилтон уже тогда обдумывал концепцию Orbiter Hiltons - сеть гостиниц «все включено» на околоземной орбите. Но первый коммерческий турист полетел в космос лишь в 2001 году. Им стал американец Деннис Тито, заплативший за путешествие 20 млн долларов. Причем доставил его на орбиту наш «Роскосмос», с которым сотрудничал туроператор из США Space Adventures. В 2002 году на МКС по той же схеме слетал южноафриканский миллионер Марк Шаттлворт, потом еще несколько граждан США и даже основатель цирка «Дю Солей» канадец Ги Лалиберте.

Первым отправился на орбиту за деньги американский миллионер Деннис Тито в 2001 году, а помог ему в этом наш «Роскосмос». Фото: Mikhail Metzel/AP Photo/EAST NEWS

А вот после 2009 года туристические программы «Роскосмоса» были прикрыты. Зато в 2021-м как прорвало: только за этот год туристами в космос отправились больше 10 человек. Естественно, все они не бедные люди, один из них, например, основатель «Амазона» Джефф Безос.

КТО И КУДА ВОЗИТ КОСМИЧЕСКИХ ТУРИСТОВ

Это далеко не всегда путешествие на МКС. Международная космическая станция пока все-таки не отель - люди там работают.

Если у вас завалялось несколько лишних миллионов долларов, то слетать в космос - вполне осуществимая задача. Впрочем, может хватить и нескольких сотен тысяч - предложения сейчас есть на любой вкус.

Дешевле будет стоить суборбитальный полет - это когда аппарат не выходит за пределы верхних слоев атмосферы, поднимаясь на высоту не более 100 километров (так называемой линии Кармана, которая, кстати, также является верхней границей государств). То есть высота 90 км формально космосом еще не является, хотя все атрибуты уже в наличии - тут тебе и невесомость, и искривление горизонта Земли. У человека появляется полное ощущение космического полета.

А вот орбитальный полет - это путешествие на орбиту на высоту свыше 100 км (для справки - МКС летает примерно в 400 км от Земли). Но слетать туда дороже.

Похоже, мы стоим на пороге бума в области космического туризма - пройдет 5 - 10 лет, и число непрофессиональных покорителей околоземного пространства будет исчисляться сотнями в год. В последние годы бизнесом в этой сфере занимаются сразу несколько компаний.

Компания Virgin Galactic британца Ричарда Брэнсона получила разрешение на коммерческие полеты два года назад. Туристов возят на ракетоплане Unity, который с помощью самолета-носителя взлетает с частного космопорта в штате Нью-Мексико в США. Аппарат поднимается на высоту около 90 км (для сравнения: самолеты летают в 10 - 12 км от Земли), на несколько минут зависает в воздухе (хотя никакого воздуха там уже практически нет), а затем плавно идет на снижение. Полет длится около часа. Регулярных рейсов Virgin Galactic пока не проводит, но все к тому идет.

Буквально на днях - 29 июня - Unity поднялся на высоту 84 километра. В состав экипажа вошли трое граждан Италии, представляющих Национальный исследовательский совет этой страны. Одной из задач специалистов было окончательно убедиться, что суборбитальные миссии Unity безопасны. Теперь Virgin Galactic планирует ежемесячные полеты с коммерческими экипажами. Стоимость одного билета - 450 тысяч долларов. Причем своей очереди уже ждут несколько сот человек, оформивших предварительные заказы.

Blue Origin - эта компания принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу (да-да, тот самый основатель «Амазона», слетавший космическим туристом). У Безоса на околоземное пространство далеко идущие планы. Его компания, например, принимает участие в создании коммерческой станции «Орбитальный риф», а также разрабатывает модуль для посадки на Луну.

Туристов на околоземную орбиту возит многоразовый шестиместный космический корабль New Shepard - за два года Blue Origin провела уже несколько запусков. В отличие от ракетоплана Брэнсона New Shepard совершает вертикальные взлеты и поднимается на высоту выше линии Кармана, то есть в самый настоящий космос. Первый рейс с туристами и самим Безосом на борту состоялся в 2021 году.

С ценами определенности пока нет. Один билет на первый рейс был выставлен на аукцион и продан за 28 млн долларов! За билеты на следующие два рейса New Shepard, запущенных в том же году, компания выручила почти $100 млн, хотя цену каждого билета Безос не раскрыл. Основатель компании лишь уверял, что спрос на полеты «очень, очень высок». Когда рейсы будут осуществляться на регулярной основе, стоимость билета, по оценкам эскпертов, может составить до 1 млн долларов.

Конечно, компания SpaceХ Илона Маска не остается в стороне. В том же 2021 году она запустила в космос экипаж, который полностью состоял из космических туристов. Полет всех участников оплатил американский миллиардер Джаред Айзекман (ему принадлежит популярный в США платежный сервис). Правда, сумму он не назвал. Туристы провели на околоземной орбите три дня, причем без стыковки с МКС, и поднялись на высоту 575 километров от Земли.

Кроме того, SpaceX запускает совместно с американской компанией Axiom Space на своих ракетах-носителях Falcon 9 и пилотируемых кораблях Crew Dragon туристические миссии на Международную космическую станцию. Последний такой полет прошел в мае. Астронавты-туристы работали на орбите вместе с постоянным экипажем МКС, исследуя влияние микрогравитации на организм человека.

Следующая, третья по счету миссия Axiom, состоится в конце 2023 года - экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели. Известно, что стоимость участия каждого члена в первом таком запуске составила 55 млн долларов.

Наш «Роскосмос», который еще 20 лет назад был фактическим монополистом на рынке космического туризма, а в 2009 году прекратил коммерческие полеты на МКС, снова вернулся к запускам в 2021 году. 14 лет назад цена билета для туриста составляла 35 млн долларов, но два года назад глава представительства американской компании Space Adventures в России Сергей Костенко называл уже другую сумму - 50 млн долларов. В декабре 2021 года «Роскосмос» отправил на МКС космический корабль «Союз МС-20», в экипаж которого помимо российского космонавта Александра Мисуркина вошли два космических туриста из Японии.

Коммерческий полет на МКС «Роскосмос» должен был осуществить и в 2023 году, причем озвучивались даже планы по выходу туриста в открытый космос, но в последнее время сообщений на эту тему не было.

Погружение в Марианскую впадину длится 12 часов, и есть люди, готовые заплатить за это 750 тысяч долларов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Неоправданный риск надо исключить

Увы, все виды экстремальных путешествий несут в себе риски. Трагедии происходят каждый год. Кто-то тонет во время сплавов, кто-то разбивается, занимаясь бейсджампингом, случаются смерти туристов в горах. Один только Эльбрус уносит около 20 жизней в год, хотя трасса к вершине считается у специалистов легкой. В 2021 году, например, при спуске с Эльбруса погибли пятеро туристов. Организаторов восхождения обвиняли потом в том, что они повели группу, проигнорировав ухудшение погодных условий. А президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарской Республики Абдулхалим Эльмезов назвал этот случай последствием коммерциализации подъемов на Эльбрус.

Почему происходят подобные трагедии и как обезопасить себя туристам? Ответить на этот вопрос мы попросили дать путешественника и общественного деятеля Матвея Шпаро.

- Нередко бывает психологическая проблема: человек видит красивую рекламную картинку - гор, солнца, морских, глубин - и у него снижается уровень критического восприятия. Ему кажется, что все там будет легко и просто, - говорит эксперт. - Он теряет нужную концентрацию, забывая, что экстремальный туризм - хотя правильнее его называть активным, а не экстремальным - часто непредсказуем, он требует от человека должной физической и психологической подготовки, собранности. Неоправданный риск здесь недопустим, поэтому очень важно, кто именно является организатором туристического маршрута, какая у этих людей репутация, есть ли лицензии, как о них отзываются - изучите эти вопросы заранее. Если взять тот же Эльбрус - важно твердо следовать правилам: если, например, испортилась погода, надо повернуть назад, и не важно, сколько вы заплатили. Сейчас в стране развивается активный туризм, появилось очень много предложений: сплавы, пешие и лыжные маршруты, восхождения и т. п. И надо быть очень острожным, доверяя свой отдых только опытным и проверенным специалистам. У нас в стране есть четкая выстроенная система в сфере спортивного туризма, думаю, со временем мы создадим такую же и в области активного туризма. Но хорошо бы поменьше шишек набить на этом пути.

А ЕЩЕ МОЖНО ТАК

Невесомость экономкласса

Если средств на полет в космос не хватает, а ощутить невесомость очень хочется, есть интересный вариант - полет на самолете, маневры которого позволяют воссоздать эффект безвоздушного пространства. Длится это, правда, недолго - секунд 20 - 30, но маневр самолет может повторять многократно, так что яркие впечатления гарантированы. Проводят такие полеты США, Франция и Россия. У нас для этих нужд приспособлен

Ил-76 МКД, участие в полете стоит 280 тысяч рублей с человека (в США такой полет вдвое дороже). Приятный бонус - на самолете могут сымитировать лунную или марсианскую гравитацию.

Глубокие чувства

Но, как говорится, не космосом единым. Есть на свете другая крайность - океанское дно. Простые смертные тоже любят поразглядывать подводную живность - в Египте туристов с удовольствием погружают метров на 5. Но миллиардеры, конечно, идут дальше. Точнее, глубже. Спускаются к затонувшему в Атлантике «Титанику» (глубина около 4 км) или штурмуют Марианскую впадину в Тихом океане - почти 11 км.

Массовыми такие туры к центру Земли пока не стали. Кстати, впервые дна самой глубокой точки планеты ученые достигли еще в 1960 году на батискафе «Триест» (это были Жак Пикар и Дон Уолш). Но второе погружение состоялось через 52 года - лишь в 2012 году. Причем исследователем океанских глубин на этот раз стал американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С 2019 года экспедиции в Марианскую впадину стали довольно частыми - на сегодняшний день число побывавших там исследователей приближается к 20. А американо-британская компания EYOS Expedition решила поставить спуск в Бездну Челленджера на поток и организует коммерческие рейсы. Билет дороже, чем в космос, - 750 тысяч долларов. За эти деньги батискаф с титановой обшивкой погружается на дно четыре часа, еще четыре туристы проводят на глубине, а потом четыре часа поднимаются на поверхность. Никакой специальной подготовки туристам при этом не потребуется.

О событиях 10 мая 1996 года, когда погибли 8 человек, из них 6 туристов, снят фильм «Эверест» (2015). Фото: Кадр из фильма

Если гора не идет к миллиардеру…

Еще недавно восхождение на высочайшую вершину мира было признаком исключительной отваги. До появления предложений о полетах в космос и погружениях в морские бездны любящие риск богачи обязательно участвовали в подъеме на Джомолунгму (так называется Эверест по-тибетски) хотя бы раз в жизни. Ее высота составляет 8848 м. Ветер на Джомолунгме может дуть со скоростью 200 км в час, температура понижается до - 60 оС. Сейчас алгоритм восхождений отработан до автоматизма, и если альпинисты не идут на сознательный риск, то подъемы проходят успешно. Впервые Эверест покорился альпинистам 70 лет назад, и с тех пор на вершине побывало уже больше 10 тысяч туристов.

Стартуют восхождения в базовом лагере на высоте 5364 м. По пути к вершине туристы проходят еще четыре высотных лагеря, пока не добираются до самой макушки. На восхождение обычно уходит два месяца, оно совершается постепенно, иначе у участников может возникнуть высотная болезнь.

Цена, которую путешественник платит за подъем, стартует от 30 тысяч долларов. Сюда входит оплата необходимых разрешений, специальной одежды и снаряжения, баллонов с кислородом, дороги до базового лагеря, питания, связи, работы гидов и т. п. Но у богатых туристов, конечно, есть возможность заплатить больше. В этом году стоимость доходит до 160 тысяч долларов. Ведь уже в базовом лагере можно получить особые услуги - например, классного массажиста, доступ к бару с элитным алкоголем или использование кислородной маски.

Увы, погибло по пути к вершине тоже немало народа - около 300 человек, причем смерти происходят практически каждый год. Одна из трагедий, которая унесла жизни пяти путешественников, случилась в мае 1996 года. По ее мотивам годом позже был снят фильм «Смерть в горах». Гиды Скотт Фишер и Роб Холл вели к вершине богатых клиентов, чьи прихоти и капризы в конце концов приводят к фатальным ошибкам.