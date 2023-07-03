«Условно российский»: администрация президента - о Telegram

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Об этом и не только говорили чиновники, обсуждая «креативный суверенитет» России. То бишь, наличие в стране людей, способных и готовых придумывать что-то новое. Но разговор не обошелся и без рассуждений об импортозамещении.

- Коллеги мне утром говорят: «Мы вам пришлем на WhatsApp». У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер, — сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на пленарном заседании Российской креативной недели.

Telegram Новиков сравнил с креативными индустриями. Если в стране не будет своих, то обязательно придут чужие. Но у наших сейчас появился неплохой шанс на развитие.

- Киносети перед новым годом вопили, что закроются после праздников. Но их выручка приближается к допандемийной, на 2% увеличилось количество кинозалов! – подчеркнул сотрудник администрации президента.

А все потому, что киношники начали активно снимать российские фильмы. Хотя раньше главным поставщиком кинокартин был Запад.

- Мы вернули в школу воспитание – если не мы будем воспитывать, то кто-то это сделает за нас, - заявил Новиков, напомнив, что созидательное творчество начинается в детстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь поделился планами театрализировать все школы без исключения.

- Вместе с институтом Бориса Щукина мы создали 30 тысяч школьных театров (всего школ в России 40 тысяч). Мы предлагаем школьным театрам ставить постановки по программе литературы, - сообщил министр.

- Нам важно, чтобы в каждой школе был театр. В новом нацпроекте «Образование», который заработает с 2025 года, если получит одобрение, будет прописана поддержка спортклубов, школьных театров, - добавил он.

Театр должен будет подстегнуть креативный потенциал подрастающего поколения.