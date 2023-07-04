«Полина, кушай»: Слишком худая Гагарина в бикини расстроила поклонников

Полина Гагарина. Фото: Даниил ОПАРИН

Полина Гагарина улетела в отпуск: певица выбрала для отдыха Мальдивские острова. Приехав в тропический рай, артистка уже успела позагорать и сфотографироваться на пляже в бикини. Звезда снялась в изумрудном купальнике с ассиметричным «верхом». Отпускным снимком она поделилась в соцсетях.

«Долгожданный отпуск», - подписала кадр 36-летняя исполнительница.

Увидев фото Полины, поклонники расстроились. Подписчики уверены, что артистка выглядит слишком худой. В комментариях они просят звезду, чтобы она прекратила изнурять себя диетами и хотя бы на отдыхе начала нормально питаться.

«Полина, кушай», «Такая худенькая», «Перебор», «Восторга не вызывает, только жалость», «Нужно чуть-чуть поправиться», - написали фанаты под снимком артистки.

Певица отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети.

Неизвестно, отправилась ли Полина на Мальдивы одна, или в поездке ее сопровождает новый мужчина. Очередной любовью артистки стал 35-летний танцор ее труппы Станислав Миков. Уроженец Йошкар-Олы работает в команде Гагариной уже пять лет. До недавнего времени Станислав публиковал в соцсетях совместные снимки с гражданской женой – танцовщицей Оксаной Стратулат. Однако примерно четыре месяца назад они расстались.

Три года назад Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Причиной расставания супругов стал роман певицы с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, с которым сотрудничала звезда. Полина не афишировала свою любовь с новым избранником, но продолжала встречаться с Чиняевым и после развода. Неизвестно, в какой момент и почему их отношениям пришел конец. Поклонники в соцсетях переживали за Полину и писали в комментариях, что Чиняев совсем ей не пара, ведь он старше Гагариной на 16 лет. Видимо, это понимала и сама артистка, которая в итоге предпочла продюсеру более молодого мужчину.

Полина воспитывает двоих детей - 15-летнего сына Андрея от ее первого брака с актером Петром Кисловым и 6-летнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова.