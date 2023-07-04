Жертв и пострадавших в результате атаки беспилотников нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 4 июля несколько украинских беспилотников совершили попытку атаки в Новой Москве и Московской области. Все БПЛА были сбиты силами ПВО. Сайт KP.RU рассказывает, что известно к этому часу.

ПОПЫТКА АТАКИ БЕСПИЛОТНИКОВ В НОВОЙ МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ 4 ИЮЛЯ 2023

- Экстренный службы сообщили, что два беспилотника утром были сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, пострадавших и разрушений нет;

- Еще один беспилотник сбит в районе подмосковной Кубинки;

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки беспилотников нет: "Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.;

- В 08:15 стало известно о еще двух беспилотниках, сбитых системой ПВО в новой Москве, пострадавших нет. Всего в новой Москве сбиты 4 беспилотника.

- Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла попытку киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, очередным актом терроризма. "Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства средства закупленным оружием, то это терроризм международный", - написала она в Телеграм-канале.

ОГРАНИЧЕНИЯ В АЭРОПОРТАХ МОСКВЫ 4 ИЮЛЯ 2023

- В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов, введены ограничения 4 июля 2023. Пять самолетов, прибывающих в аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты столицы. На 06:43 по московскому времени рейс из Шарм-эш-Шейха и рейс из Дубая направлены в аэропорт Домодедово. Самолеты из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска были перенаправлены в аэропорт Шереметьево;

- В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.