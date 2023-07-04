Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2023 6:43

Выступление Владимира Путина на заседании Совета глав государств ШОС 4 июля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС 4 июля 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС 4 июля 2023 года

Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС 4 июля 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет во вторник, 4 июля. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

Мероприятие состоится в формате видеоконференции, а председательствовать в заседании Совета глав государств - членов ШОС будет Индия.

Что будут обсуждать на заседании

Как сообщили ранее в Кремле, в ходе заседания подведут итоги деятельности организации за прошедший год, а также определят приоритеты дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации.

Что станет итогом заседания

По итогам собираются подписать Нью-Делийской декларацию, а также ряд других документов. В Кремле отмечали, что лидеры встречи также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Интересное