Достать даже цыган, чтобы они вышли на марш протеста с лозунгами – это как извержение вулкана в украинской степи

Так суметь настроить против себя местное население – это нужен особый талант. Кто не понял, это я про украинских беженцев в странах Евросоюза. Поневоле приходится сопоставить с гигантской эмиграцией русских в 20-х годах прошлого века, когда, казалось бы, русские тоже заполонили всю Европу. Но те эмигранты могли надеяться только на себя, и они не требовали, а шли работать: чуть ли не все такси в Париже водили офицеры-белоэмигранты, графини и баронессы становились горничными и продавщицами в магазинах, а писатели и поэты обслуживали гостей в ресторанах в качестве официантов. Им не от кого и нечего было требовать, и они были благодарны только за то, что их приняли. Совсем иное дело – нынешние украинские беженцы. Большая их часть до сих пор не собирается работать или искать место трудоустройства, а предпочитает свесить ножки и жить на пособие в предоставленном им бесплатном жилье и т.д. В Сети расходятся ролики, где "украинские дивчины" объясняют, что работа – это не для них, а в качестве рецепта обустройства своего будущего советуют "найти мужчину, который будет зарабатывать и содержать".

Естественно, такие настроения и ожидания вызывают волну неприятия у местного населения, которое, получается, своей работой/налогами обеспечивает такое существование беженцев с Украины. В Польше, еще в прошлом году около 10% самой умной части были населения настроены против приехавших незваных соседей, которые навязывают хозяевам свои взгляды, свои правила. В начале этого года почти половина поляков призналась, что больше всего боится новой волны беженцев. А сейчас уже 85% местных настроены против дальнейшего приема украинских беженцев.

- Украинцы лучше знают, что для нас хорошо. Возмущает то, что они навязывают нам, как мы должны тратить наши налоги, когда и какие отношения иметь, - констатирует автор одной из многочисленных публикаций в польских СМИ.

- Поляки до сих пор принимают украинских беженцев, но уже не настолько радушно, как раньше, — вынуждена была признать еще осенью прошлого года The New York Times. Но с тех пор настроения в Польше, если и изменились, то не в сторону роста симпатий к украинцам.

Большим сюрпризом для поляков стало то, что горланящие на своей Батькивщине за "ридну мову" украинцы, попав за границу, тут же забывают ее, но польский не учат, а говорят на русском языке. При этом, движение против украинизации/бандеризации Польши растет, как на дрожжах.

В Париже уложили на асфальт и отметелили по самое "не балуйся" украинца, только лишь заподозрив, что он является членом запрещенного в России "Азова"*. В Париже сейчас огрести по морде лица - совсем не редкость, но в данном случае это было не просто так, а именно против украинского нового нацизма.

Терпение заканчивается и у немцев. Там преимущественно происходят поджоги центров размещения беженцев, а не насилие по отношению к ним. Но вот буквально вчера или позавчера в Берлине неизвестные сожгли фургон волонтеров, которые помогали украинским беженцам. То есть недовольство вызывают уже не только сами беженцы, но и те из соплеменников, которые им помогают.

Параллельно во всех странах идет ужесточение условия пребывания беженцев, усиление мотивации их слезть с шеи местного общества и государства под негласным девизом: "Хочешь жить – иди работать". Немаловажную роль в подпитке антиукраинских настроений играет и резко возросшее количество преступлений, в чем заметную роль играет выехавший с Украины в эти страны криминал.

Но самый символичный акт протеста против беженцев с Украины провели в Чехии цыгане: "Несколько сотен цыган прошли маршем по чешской Пардубице, требуя защитить их от украинцев. Причиной стал инцидент, в ходе которого один из цыган получил ранения во время драки с тремя приезжими из Украины. Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Безопасность", "Украину домой" и "Здесь наш дом". На марш приехали цыгане со всей Чехии, в том числе из Брно, Находа или Остравы". Фактически это можно расценить, как требование депортировать украинцев из Чехии. От цыган, которых самих всю их историю куда-то высылают из самых разных стран Европы и не только ее.

Достать даже цыган, чтобы они вышли на марш протеста с лозунгами – это как извержение вулкана в украинской степи. Это, согласитесь, надо не просто уметь. Это неоспоримый талант. Недюжинный.

Не успокаиваемся и продолжаем в том же духе.

*запрещенная в России террористическая организация