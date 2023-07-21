Как сейчас заработать на недвижимости

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Для многих россиян недвижимость – это самый надежный актив. Но объекты могут быть разные. Одно дело – однушка в центре Москвы. И совсем другое – старый покосившийся дом в провинции или даже квартира в новом районе, который построили за буквально полгода. При этом, помимо жилья, есть и другой вид недвижимости – коммерческая. В какую сейчас лучше инвестировать? Давайте разберемся.

СТАГНАЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

Рынок жилой недвижимости сейчас переживает не лучшие времена. За прошлый год стоимость квадратного метра упала на 10 - 20% в зависимости от региона. В этом году падение приостановилось. Но и роста пока не заметно. Государство активно поддерживает застройщиков. Запущены льготные программы для семей с детьми и айтишников. Но они лишь позволяют поддержать рынок. Катализатором для роста они пока не стали.

Другими словами, если сейчас купить квартиру, то заработать на изменении ее стоимости не получится. Причем не важно, что именно вы купите – первичку или вторичку. Да, при покупке новостройки можно получить скидку на ипотеку, но придется потратиться на ремонт. Вторичка дешевле, но ипотека дороже, а доход от сдачи ее в аренду в среднем составляет 4 – 5% годовых. Это вдвое ниже, чем по банковским вкладам.

В общем, на данный момент инвестиции в жилую недвижимость представляются сомнительным мероприятием с точки зрения экономической эффективности.

СПРОС НА СКЛАДЫ

Другой вид недвижимости – коммерческая. Она бывает разная. Это офисные здания, помещения для розничной торговли, склады. Стоимость и прибыль от сдачи в аренду может сильно отличаться. Все зависит от качества здания, местоположения и других факторов.

К примеру, сейчас наибольшую прибыль инвесторам приносят складские помещения и логистические центры. К примеру, в московском регионе эксперты отмечают явный дефицит складов. Свободны меньше 1% площадей. Это говорит о дефиците и о том, что здесь есть потенциал для роста стоимости недвижимости и аренды.

Правда, здесь есть нюанс. Покупать целый объект очень дорого. И доступно лишь тем, кто обладает крупным капиталом. А покупать доли в строящемся складском комплексе (как предлагают в рекламе) – это большой риск. Подобные предложения могут оказаться мошенническими.

Но даже если юридически все будет гладко, основная проблема подобного рода объектов – сложность выбора. Без хорошего специалиста есть риск купить неудачное помещение. Либо существенно переплатить за него, либо взять такой объект, который не будет пользоваться спросом у потенциальных клиентов.

ЧТО ТАКОЕ ЗПИФ

Главное правило продвинутого инвестора – диверсифицировать собственные активы. И не упускать очевидные возможности для дополнительного заработка. Если тренд на рост стоимости коммерческой недвижимости очевиден, значит нужно найти способ вложить туда деньги.

Для среднестатистического инвестора наиболее удобный вариант – закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости. Его предлагают многие крупные банки и управляющие компании. Порог входа достаточно низкий – 100 тысяч рублей.

Работает фонд следующим образом. Он собирает деньги с пайщиков, вкладывает их в готовую и сданную в аренду коммерческую недвижимость. Затем фонд выплачивает регулярно пайщикам доход от аренды, а в конце действия срока – продает объекты и распределяет прибыль опять же между пайщиками. На этом фонд прекращает свою деятельность (хотя пайщики могут проголосовать за продление фонда, если их все устраивает, и не продавать объекты).

Купить паи ЗПИФ можно даже в мобильном приложении. Такая опция, к примеру, доступна в Сбере. Там неквалифицированные инвесторы могут купить паи фонда «Арендный бизнес 7». Единственное ограничение – нужно пройти небольшой тест. Это требование Центробанка. Оно позволяет убедиться, что инвестор достаточно разбирается в предмете. То есть, осознанно вкладывает деньги в тот или иной инструмент. В данном случае, в закрытый фонд недвижимости.

Как правило, прибыль превышает ставку по банковским депозитам и фонды приносят в среднем 10-11% годовых. В общем, хорошая альтернатива для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость, но не имеет достаточно денег или не хочет связываться с физическими активами.

P.S. Вкладывать все деньги в один актив, даже в потенциально прибыльный, не стоит. Продвинутые инвесторы распределяют капитал между разными финансовыми инструментами.

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