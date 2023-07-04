«Ваш выбор — либо тюрьма, либо могила»: Израиль проводит масштабное наступление на позиции палестинцев на Западном берегу Иордана

Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, получившую название «Дом и сад». Фото: REUTERS

Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, получившую название «Дом и сад». Она сосредоточена в окрестностях города Дженин и одноименного лагеря беженцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 10 авиаударов по командному пункту боевиков, которая использовалась для планирования террористических атак на Иерусалим и вместе с тем служила убежищем для разыскиваемых палестинцев. Там же находились лаборатории по производству оружия и взрывчатки, а также пункт сбора подпольщиков. На подземном этаже мечети лагеря была обнаружена самодельная ракетная установка и пороховые погреба.

Жители Дженина получили SMS-сообщения от пресс-службы ЦАХАЛ, призвавшей их оставаться дома, пока в районе «работают силы безопасности». Министр обороны Израиля генерал-майор запаса Йоав Галант заявил, что крупная операция армии проходит в полном соответствии с планом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел рабочее совещание с руководителями силовых ведомств, на котором заявил, что операция «Дом и сад» будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

– В последние месяцы Дженин стал пристанищем для террористов. Мы не готовы с этим мириться и положим этому конец. В эти часы наши силы со всей решимостью ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады. Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме, либо в могиле, – добавил Нетаньяху.

Созвав экстренное совещание глав фракций для согласования позиции по противодействию Израилю, палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты с Иерусалимом. Более 3 тысячам палестинцев пришлось покинуть атакованный лагерь беженцев, сейчас их размещают в школах и других приютах Дженина.

По данным палестинского Минздрава, по меньшей мере 10 человек погибли, 100 получили ранения, а 20 из них – в критическом состоянии. Сотни израильских военнослужащих перекрыли центральные дороги Дженина, что спровоцировало тревогу, в том числе представителей международных гуманитарных организаций, в связи с невозможностью доставить раненых в больницы. В городе нарушено водо- и электроснабжение.

С мая прошлого года ЦАХАЛ проводила регулярные контртеррористические рейды в Дженине. По подсчетам МИД, 57 из 199 терактов против израильтян в этом году пришлись именно на этот город. Израиль откладывал операцию почти два года, надеясь на благоразумие палестинских властей, однако те боялись идти против боевиков и быть обвиненными в содействии Иерусалиму.

«Дом и сад» стала крупнейшей контртеррористической операцией израильской армии на Западном берегу за последние 20 лет. Предыдущая проводилась с 29 марта по 10 мая 2002 года после серии терактов, включая подрыв отеля «Парк», в результате которого погибли 30 и были ранены 140 человек. Она получила название «Защитная стена».

Ранее Израиль выдвинул планы по строительству 5,7 тысяч новых домов на Западном берегу Иордана. Это вызвало беспокойство со стороны мирового сообщества, поскольку еще в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую израильтян строить там свои поселения.

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