В Минобороны России пригласили Мантурова

Состоялось совместное заседание коллегий Минобороны и Министерства промышленности и торговли России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло совместное заседание сотрудников Минобороны и Министерство промышленности России.

- В заседании принял участие министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти, - сообщили в Минобороны России.

Как стало известно KP.RU на заседании специалистами ведомств были рассмотрены и проработаны вопросы выполнения государственного оборонного заказа.

«В том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных Сил страны», - уточнили в Минобороны России.

В военном ведомстве также проинформировали, что в завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса.