Лайонел из «Санта-Барбары»: Быть в форме после 80 помогают плавание в маске и занятия любовью

Несколько лет назад у актера обнаружили онкологию Фото: EAST NEWS

В США в возрасте 89 лет умер актер Николас Костер. В его фильмография более 150 картин, но в России он хорошо известен благодаря своему герою - голубоглазому обольстительному миллионеру Лайонелу Локриджу в культовом сериале «Санта Барбара».

Говоря о семье актера, американские светские хроникеры в своих некрологах упоминают лишь о трех детях, опуская, что под конец жизни в семье Костера разыгралась самая настоящая «санта-барбара». И, конечно, не обошлось без русского следа.

«Я ВАМ ПИШУ…»

В 2010 году накануне дня рождения, проверяя свою страничку в соцсетях, Николас Костер удивился, заметив письмо от некой Елены. Ее фамилия для него, американца, была вообще непроизносима - Borodulina. «Наверное, очередная фанатка», - решил про себя актер, но почему-то не проигнорировал послание, а стал читать.

Он не ошибся. Елена действительно оказалась его поклонницей, русской, да к тому же совсем юной. Девушке едва исполнилось 34 года. Она начала смотреть «Санта-Барбару» в 90-е, когда еще ходила в школу, и, если уж пропускала серию, просила родителей ее записать на видеомагнитофон. А последние эпизоды досматривала, будучи студенткой Плехановского института. Наблюдая за страстями героев сериала, Елена всем сердцем прониклась к сердцееду Лайонелу Локриджу. Уже повзрослев, она пересматривала любимые эпизоды с кумиром, мечтая хоть однажды встретиться с ним. Развитие глобальной паутины сделало это реальным.

Москвичка отыскала в соцсетях актера и, набравшись смелости, написала ему трогательное поздравление накануне 77-летия.

- Мне пришлось потратить уйму времени, чтобы состряпать приличное письмо на английском, - шутила Елена, вспоминая тот момент.

К сообщению она прикрепила, смонтированный собственноручно ролик из множества сцен с его участием в «Санта-Барбаре». Костер был тронут таким вниманием и ответил москвичке.

В его фильмография более 150 картин Фото: EAST NEWS

ЦЕНИТЕЛЬ РУССКОГО МИРА

Никто не мог поверить, что между Еленой и Николасом завяжется переписка. Их общение продолжалось полтора года перед тем, как впервые встретиться.

О чем только могли говорить люди, у которых разница в возрасте доходила до 43 лет! Но темы нашлись: литература, балет, театр, классическая музыка и опера. Помимо работы в кино, Костер пробовал себя в театре, участвовал в бродвейских постановках и мюзиклах, - ему было, что рассказать. Также он оказался большим любителем русской истории и культуры, и своими глубокими познаниями удивлял Елену. Но главное, их объединяло отличное чувство юмора, которому не мог помешать языковой барьер.

Сыграло еще и то, что актер не питал никаких антипатий к России.

- Я всегда чувствовал себя немного русским. Во время Великой Отечественной войны, когда я был маленьким мальчиком, я впервые восхитился героизмом русского народа. Когда вырос, полюбил русскую музыку, кино и литературу. Русская культура будет жить вечно, - как-то раз признался он в интервью.

Николас и Елена, поддерживая друг друга подчас в трудные минуты, стали настоящими друзьями.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

В Россию Николас прилетел далеко не ради встречи с Еленой. Поехать в Петербург его подбила дочь и внуки, которые большие любители путешествовать. Елена, узнав, что Костер буквально в 700 км от нее, не задумываясь, поехала в северную столицу. И эта встреча изменила все. Актер позднее говорил, что влюбился в Елену с первого взгляда, когда она только появилась в дверях петербургского отеля.

Тогда в Петербурге, Елена призналась актеру в своих чувствах.

- От него слов «я тебя люблю» я тогда не слышала и не ожидала услышать. Было много чувств, химии, мы оба знали, что это серьезно, но я могла позволить себе эти слова, а он нет, так как официально все еще был в браке, - вспоминала Елена.

Их общение продолжилось, но тональность изменилась. Костер был в замешательстве от нахлынувших на него чувств и не понимал, как быть. Елене разлука давалась очень тяжело. Поэтому пара прекратила общение.

В России актер хорошо известен благодаря своему герою - обольстительному миллионеру Лайонелу Локриджу в культовом сериале «Санта Барбара»

ДВЕ ТУРИСТКИ ИЗ РОССИИ

Прошло полгода. Общение с кумиром детства стало казаться сказочным сном Елене, когда внезапно пришло сообщение от Николаса. Ушел от жены, купил яхту, теперь там живу, - говорилось в послании. Их общение вновь ожило, но никто не пытался больше поднять тему любви. Слишком болезненно.

А тут подруга Елены загорелась идеей поехать в Штаты и принялась уговаривать ту составить компанию. Елена рассказала о плане актеру.

- Спросила, готов ли он встретить двух туристок и, если свободен, может ли показать нам окрестности. И тут, к моему удивлению, он так обрадовался нашему предстоящему приезду, был так воодушевлен, начал опять писать о том, как нам было хорошо вместе, и о том, что он спит и видит, когда я приеду, - рассказывала она.

Месяц проведенный вместе расставил все на свои места. По возвращению домой Елена поставила перед Николасом вопрос ребром: или она приезжает в США и остается с ним навсегда или они прекращают общение. Костеру к тому моменту было все очевидно: без Елены смысла жить он уже не видел.

ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА

Вторая супруга актера, Элизабет Пантель, с которой они были женаты с 1982 года, согласилась на развод. Брак последние годы дышал на ладан. Перед тем, как все юридические вопросы были улажены, Николас и Елена поселились на яхте.

- Мне абсолютно неважно, богат он или беден. Главное, что мы любим друг друга! В детстве я влюбилась в экранный образ Лайонелла, но сейчас мои чувства полностью принадлежат именно Николасу. И я знаю, что он меня тоже любит, - говорила Елена.

После свадьбы с молодой женой актер признавался, что сам помолодел: «Я определенно ощущаю эффект от того, что меня любит такая молодая женщина».

Он стал чаще выходить в свет с молодой супругой и появляться на премьерных показах, занимался подводным плаванием и это в 80 лет! Актер шутил, что в его годы в хорошей форме ему помогает две вещи: плавание с маской и занятие любовью.

Елена баловала мужа традиционной русской кухней, чем прославилась среди его звездных друзей и соседей, которые полюбили борщ и оливье. В доме царила гармония, в которой переплелись американские и русские традиции: на Пасху на стол выставлялись крашенные яйца и куличи, а на День благодарения - фаршированная индейка. Елена научила мужа кричать на свадьбах по-русски «Горько!», а он в знак благодарности за ее чувства шептал ей о своей любви и часто обнимал.

Несколько лет назад у актера обнаружили онкологию. Елена оставалась предана мужу до последнего дня, помогая ему бороться с болезней.