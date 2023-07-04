Обновление уже в ваших смартфонах: что изменилось на главном экране

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Раньше нужно было пролистывать главный экран вниз, чтобы выбрать нужную пользователю опцию − например, Маркет или Еду. Разработчики Яндекса говорят, что теперь взаимодействие с программой станет легче для пользователей: удобнее оформление заказов и навигация по сервисами.

Если перейти в Такси, Еду или любой другой сервис, то пользователь увидит привычные экраны для оформления услуги. При заказе в нескольких сервисах, все заказы будут отражаться на главном экране приложения. Это позволит легко проверить статус заказа (где едет такси, когда привезут доставку и т.д.) без необходимости переключаться между разными сценариями супераппа.

Пока обновленный Яндекс Go уже доступен пользователям iOS, позже выйдет версия для Android.