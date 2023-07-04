Подбивший Leopard боец «Веном»: В танк попал с первого раза, он горел больше суток

Позывной "Веном": "Нельзя говорить, что это я один так сработал. Это - весь наш расчет".
Через несколько часов после того, как я поговорил с депутатом Народного Совета Луганской Народной Республики Виталием Кишкиновым - о воине, подбившем «Леопард», мне позвонил и сам боец, получивший за этот свой подвиг миллион от Григория Лепса.
…- Алло, Александр? Это «Веном». Мне сказали, что вы ждете от меня звонка.
- Да, «Веном», очень жду. А я могу вас называть как-то иначе или только лишь по позывному?
- Да, Александр, только так.
- Прежде всего, поздравляю вас с таким крупным боевым успехом!
- Спасибо.
- Как все было, расскажите!
- Ничего такого… Наблюдатели наши засекли танк, наводчик очень хорошо - просто филигранно сработал. Я выстрелил. Сразу попал.
Нельзя говорить, что это я один так сработал. Это - весь наш расчет.
У нас - противотанковый ракетный комплекс.
- Но стреляли же вы? Вы куда целились?
- В башню. Она сразу и загорелась. И весь танк моментально вспыхнул. От детонации.
- С какого расстояния вы били по танку?
- С самого комфортного для нашего комплекса - примерно с 5 км. Может, чуть больше. Но мы можем работать и с более дальнего расстояния.
- Вы не заметили, кресты на «Леопарде» были.
- С той проекции, с которой мы за ним наблюдали, было видно несколько крестов.
- А танкистов украинских не видели?
- Нет, не видели.
- «Леопард» хорошо горел.
- Хорошо…
- А долго?
Более полутора суток. Сгорел полностью - дотла.
- Как ваш рассвет на это отреагировал?
- На что?
- На то, что вместе «Леопарда» завалили?
- Ну, ребята быстро меня поздравили. Я - их. Ну, обычное дело.
- Вас сильно удивил миллион Григория Лепса?
- Вот это - да. Сначала я даже не проверил, пока его самого не увидел. Лепса…
- Песни его знаете?
- Конечно!
- Кроме «Рюмки на столе» - какие ещё?
- У него все хорошие.(смеётся)
- Что сказал вам Лепс?
- Поздравил от души! Сказал, что гордится нами.
Это здорово, что есть люди, которые приближают нашу Победу не только словом, но и делом.
- Вы это о себе, о вашем расчёте?
- Нет! Я - о Григории Лепсе.
- Миллион Лепса - это сколько?
- Ну, пакет с купюрами.
- Извините, куда вы его, этот пакет, подевали?
- Он у нас сейчас пока.
- А потом - как распорядитесь миллионом?
- Часть - своей семье, часть - ребятам из моего расчёта.
- А в какой пропорции?
- В Справедливой. По необходимости - кому сколько…
- У Вас в семье в Великую Отечественную кто воевал?
- Мой прадед. Был пехотинцем. Прошел всю войну. Остался жив.
- А вы сколько времени уже участвуете в боевых действиях?
- Продолжительное время.
- Когда стреляли в немецкий танк с крестами - о своем прадеде не вспоминали?
- Тогда не до этого было. В бою… Да и незачем мне прадеда вспоминать. Я о нем просто не забываю никогда.
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