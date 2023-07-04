Подбивший Leopard боец «Веном»: В танк попал с первого раза, он горел больше суток

Позывной "Веном": "Нельзя говорить, что это я один так сработал. Это - весь наш расчет".

Через несколько часов после того, как я поговорил с депутатом Народного Совета Луганской Народной Республики Виталием Кишкиновым - о воине, подбившем «Леопард», мне позвонил и сам боец, получивший за этот свой подвиг миллион от Григория Лепса.

…- Алло, Александр? Это «Веном». Мне сказали, что вы ждете от меня звонка.

- Да, «Веном», очень жду. А я могу вас называть как-то иначе или только лишь по позывному?

- Да, Александр, только так.

- Прежде всего, поздравляю вас с таким крупным боевым успехом!

- Спасибо.

- Как все было, расскажите!

- Ничего такого… Наблюдатели наши засекли танк, наводчик очень хорошо - просто филигранно сработал. Я выстрелил. Сразу попал.

Нельзя говорить, что это я один так сработал. Это - весь наш расчет.

У нас - противотанковый ракетный комплекс.

- Но стреляли же вы? Вы куда целились?

- В башню. Она сразу и загорелась. И весь танк моментально вспыхнул. От детонации.

- С какого расстояния вы били по танку?

- С самого комфортного для нашего комплекса - примерно с 5 км. Может, чуть больше. Но мы можем работать и с более дальнего расстояния.

- Вы не заметили, кресты на «Леопарде» были.

- С той проекции, с которой мы за ним наблюдали, было видно несколько крестов.

- А танкистов украинских не видели?

- Нет, не видели.

- «Леопард» хорошо горел.

- Хорошо…

- А долго?

Более полутора суток. Сгорел полностью - дотла.

- Как ваш рассвет на это отреагировал?

- На что?

- На то, что вместе «Леопарда» завалили?

- Ну, ребята быстро меня поздравили. Я - их. Ну, обычное дело.

- Вас сильно удивил миллион Григория Лепса?

- Вот это - да. Сначала я даже не проверил, пока его самого не увидел. Лепса…

- Песни его знаете?

- Конечно!

- Кроме «Рюмки на столе» - какие ещё?

- У него все хорошие.(смеётся)

- Что сказал вам Лепс?

- Поздравил от души! Сказал, что гордится нами.

Это здорово, что есть люди, которые приближают нашу Победу не только словом, но и делом.

- Вы это о себе, о вашем расчёте?

- Нет! Я - о Григории Лепсе.

- Миллион Лепса - это сколько?

- Ну, пакет с купюрами.

- Извините, куда вы его, этот пакет, подевали?

- Он у нас сейчас пока.

- А потом - как распорядитесь миллионом?

- Часть - своей семье, часть - ребятам из моего расчёта.

- А в какой пропорции?

- В Справедливой. По необходимости - кому сколько…

- У Вас в семье в Великую Отечественную кто воевал?

- Мой прадед. Был пехотинцем. Прошел всю войну. Остался жив.

- А вы сколько времени уже участвуете в боевых действиях?

- Продолжительное время.

- Когда стреляли в немецкий танк с крестами - о своем прадеде не вспоминали?

- Тогда не до этого было. В бою… Да и незачем мне прадеда вспоминать. Я о нем просто не забываю никогда.

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