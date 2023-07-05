Россияне заметили обновление главного экрана популярного приложения

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В приложении Яндекс Go изменился главный экран. Все доступные сервисы теперь отображаются в виде крупных иконок. Разработчики считают, что так пользователям будет удобнее взаимодействовать с интерфейсом и оформлять заказы. Раньше, чтобы найти в Яндекс Go полный список доступных услуг и функций, нужно было листать главный экран с картой и выбирать сервис из списка внизу.

Когда пользователь перейдет в Такси, Еду и другие доступные в его городе сервисы, то как раньше увидит привычные экран оформления заказов. Если сделать заказы сразу в нескольких сервисах, то все они будут отображаться на первом экране Яндекс Go . Таким образом не придется отдельно проверять статус каждой доставки.

Сейчас обновленная версия Яндекс Go доступна для пользователей iOS — на которой работают устройства Apple. Версия для Android с новым интерфейсом появится немного позднее.