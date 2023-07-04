У берега Аляски пролетели два наших «Медведя»

Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России опубликовали кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95мс (по классификации НАТО - «Медведь») дальней авиации самолетов Воздушно-космических сил России. Они выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски.

- Продолжительность полета составила более 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95мс отработали дозаправку топливом в воздухе, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. И все эти полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

На кадрах не видно каких-либо крылатых ракет под крыльями ракетоносцев. Но они точно есть под фюзеляжем в бомбовом отсеке. Говорят, что в этих отсеках револьверного типа размещены более десятка крылатых ракет, которые стали мощнее и незаметнее для противовоздушной обороны противника.

«Несмотря на возраст, когти у этого «Медведя» явно термоядерные и длинные, да и работать могут на новых физических принципах», - комментируют кадры в сети.