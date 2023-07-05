Анекдоты: Уверен в своей гениальности? Требуй отдельную палату!

- Почему Германия дала миру так много философов?

- А ты немецких женщин видел?

* * *

Едет мужик по трассе. Вдруг его останавливает гаишник.

- Здравствуйте, сержант Сидоров! Что в багажнике?

- Ничего.

- А ну, показывайте!

Мужик подходит, открывает багажник.

- Это что?!

- Труп.

- Я вижу, что труп, а аптечка где?

* * *

Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным.

* * *

- Ты любишь математику больше, чем меня!

- Дорогая! Как ты могла подумать!

- Ну тогда докажи!

- Ладно. Пусть N - множество всех любимых объектов...

* * *

Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и нашедшие «нормальную работу».

* * *

Вовочка понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.

* * *

- Алло! Простите, шо так поздно звоню, Самуил Маркович.

- А вы не поздно, Сара, вы таки вообще - зря!

* * *

Садится девушка в беспилотное такси и удивляется:

- Ой, как непривычно - автомобиль без водителя!

А машина ей в ответ:

- Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так, подработка.

* * *

У эффективных менеджеров есть еще одно волшебное качество: они очень эффективно сматываются при малейшем шухере.

* * *

Они задавали сочинение на тему «Ваше мнение о персонаже», а потом ставили тебе двойку, потому что твое мнение не совпадало с общепринятым.

Собственно, это всё, что нужно знать об образовании.

* * *

- Папа, а зачем мама каждое утро себе на голову из баллончика брызгает?

- Это, сынок, она тараканов травит…

* * *

Интересно, жены миллиардеров во время семейной ссоры тоже кричат: «Какая же я была дура, когда выходила за тебя замуж!!!»?

* * *

- Вот видишь, какой ты невоспитанный! Себе взял большой кусок торта, а мне положил маленький.

- А ты бы какой взяла?

- Я вот взяла бы себе маленький.

- Ну и что ты орешь? Я же так и сделал.

* * *

Детишки олигархов беседуют.

- А мне отец за пятерку по геометрии подарил виллу на Канарах!

- Фигня! Мои заплатили за контрольную по физике. Так ее выдвинули на Нобелевскую премию!

* * *

- Вы слышали, Фима: «Филе сибаса на подушке из цукини»?! Окуня они таки на кабачок положили, а понтов!

* * *

Змея, ужалившая Валуева, встретившись с ним взглядом, тут же всосала яд обратно.