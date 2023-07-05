Анекдоты: Уверен в своей гениальности? Требуй отдельную палату!

- Почему Германия дала миру так много философов?
- А ты немецких женщин видел?
* * *
Едет мужик по трассе. Вдруг его останавливает гаишник.
- Здравствуйте, сержант Сидоров! Что в багажнике?
- Ничего.
- А ну, показывайте!
Мужик подходит, открывает багажник.
- Это что?!
- Труп.
- Я вижу, что труп, а аптечка где?
* * *
Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным.
* * *
- Ты любишь математику больше, чем меня!
- Дорогая! Как ты могла подумать!
- Ну тогда докажи!
- Ладно. Пусть N - множество всех любимых объектов...
* * *
Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и нашедшие «нормальную работу».
* * *
Вовочка понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.
* * *
- Алло! Простите, шо так поздно звоню, Самуил Маркович.
- А вы не поздно, Сара, вы таки вообще - зря!
* * *
Садится девушка в беспилотное такси и удивляется:
- Ой, как непривычно - автомобиль без водителя!
А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для бизнеса, а такси - это так, подработка.
* * *
У эффективных менеджеров есть еще одно волшебное качество: они очень эффективно сматываются при малейшем шухере.
* * *
Они задавали сочинение на тему «Ваше мнение о персонаже», а потом ставили тебе двойку, потому что твое мнение не совпадало с общепринятым.
Собственно, это всё, что нужно знать об образовании.
* * *
- Папа, а зачем мама каждое утро себе на голову из баллончика брызгает?
- Это, сынок, она тараканов травит…
* * *
Интересно, жены миллиардеров во время семейной ссоры тоже кричат: «Какая же я была дура, когда выходила за тебя замуж!!!»?
* * *
- Вот видишь, какой ты невоспитанный! Себе взял большой кусок торта, а мне положил маленький.
- А ты бы какой взяла?
- Я вот взяла бы себе маленький.
- Ну и что ты орешь? Я же так и сделал.
* * *
Детишки олигархов беседуют.
- А мне отец за пятерку по геометрии подарил виллу на Канарах!
- Фигня! Мои заплатили за контрольную по физике. Так ее выдвинули на Нобелевскую премию!
* * *
- Вы слышали, Фима: «Филе сибаса на подушке из цукини»?! Окуня они таки на кабачок положили, а понтов!
* * *
Змея, ужалившая Валуева, встретившись с ним взглядом, тут же всосала яд обратно.