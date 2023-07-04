Медведев и Бастрыкин обсудили прием на военную службу судимых граждан

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В ряды Вооруженных сил России с 1 января по 4 июля приняты более 185 тысяч человек, из них пребывающих в запасе - около 109 тысяч. Цифры Минобороны России привел на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В результате принятых мер темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день, только за предыдущую неделю контракт с Минобороны подписали почти 10 тысяч человек», - заявил Медведев.

В мероприятии также приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

По данным Следственного комитета России темой обсуждения, в которой принял участие глава СК России Александр Бастрыкин, стало взаимодействие федеральных органов власти по вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контракту, и ее прохождения гражданами, имеющими судимость, а также в отношении которых осуществляется предварительное расследование.

Понятно, что такие граждане могут использовать ситуацию, чтобы просто скрыться от правосудия за границей.

«Также предметом обсуждения стали вопросы несения воинской обязанности натурализованными гражданами и реализация мероприятий по направлению их для участия в СВО», - отметили в пресс-службе СК России.

Напомним, 15 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, которые в период проведения спецоперации на Украине заключили годовой контракт на прохождение военной службы в ВС РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Получить упрощенное гражданство вместе с такими военнослужащими смогут их родители, супруги и дети.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что в среднем на службу по контракту в российскую армию за сутки поступают 1336 человек.