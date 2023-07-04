Путин встретился с выпускниками «школы губернаторов»

Владимир Путин во время встречи с выпускниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Кремле. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Высшая школа госуправления при РАНХиГС появилась ровно 10 лет назад. С этого момента в Россию вернулась кадровая политика, продвигающая наверх талантливых людей, а не таких, у которых больше всего связей. Смысл «школы губернаторов» в том, чтобы выявить самых компетентных управленцев и занести их в федеральный кадровый резерв. Дальше они в приоритетном порядке получают государственные посты, требующие особо навыков.

Владимир Путин в обязательном порядке встречается с лучшими выпускниками школы госуправления.

- В обиходе весь этот процесс и всё это обучение называют школой губернаторов, и на самом деле это соответствует действительности. Пока реализуется эта программа – 50 её участников действительно стали главами регионов, - рассказал президент во время очередной встречи с выпускниками.

Глава страны отметил, что ученики «школы губернаторов» еще получили кресла федеральных министров, заместителей министров, места в обеих палатах парламента, должности в госкорпорациях.

- Это тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что всё-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческий потенциал, готовность служить, - подчеркнул российский лидер.

Мэр Якутка Евгений Григорьев – еще один из участников конкурса – рассказал о выполнении президентских поручений.

- На Восточном экономическом форуме в 2021 году мы с большим воодушевлением и энтузиазмом услышали ваше поручение о необходимости разработки мастер-планов дальневосточных городов. При реализации проектов, указанных в мастер-плане, мы должны стать лучшим в мире городом в условиях вечной мерзлоты, - доложил градоначальник.

- Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет, - ответил Путин.

Во время встречи с выпускниками, Владимир Владимирович проверял компетентность талантливых управленцев, задавая вопросы об их сфере ответственности. Все успешно справились с президентским экзаменом.

Мы спросили у депутата Госдумы Олега Матвейчева, так ли уж нужны все эти конкурсы госуправленцев.

- В 90-е и нулевые кадровая политика государства откровенно просела. Во власть по связям брали случайных людей. Часто они оказывались неквалифицированными и нечестными… Но у нас же нет задачи посадить как можно больше чиновников. Поэтому нужен фильтр для госуправленцев, - объяснил депутат.

Он пояснил, что «школа губернаторов» хоть и существует уже 10 лет, но последние пять отбор через нее идет особенно активно.

- Лучшие профессора, министры, депутаты читают лекции и делятся опытом. Из почти 500 выпускников 200 получили работу на высшем уровне. Люди видят кадровый лифт, связанный с квалификацией, а не знакомствами, - добавил Матвейчев.