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Атаки отбивают от Орехова до Опытного

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак ВСУ у Белогоровки, Орехово-Васильевки, Ягодного, Клещеевки, Первомайского, Опытного и Водяного в ДНР. Националисты потеряли там до 290 человек убитыми и ранеными, две БМП, 9 автомобилей, два пикапа, САУ «Акация» и «Krab» польского производства, и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Сожгли и склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ в Выемках. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила 4 атаки противника в Нововодяном в ЛНР и в Ямполовке в ДНР. Выведены из строя полторы роты, две бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила две атаки в районе Урожайного в ДНР. На Запорожском направлении смяли более двух рот, танк, по четыре БМП и бронемашины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20, а также склад боеприпасов 47-й мехбригады ВСУ в Орехове. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала более взвода, три автомобиля, САУ «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20 и американскую артсистему М777, заодно сравняв с землей склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Песчаном. Украинский самолет Су-25 истребителями ВКС РФ сбит в Григоровке, а вертолет Ми-8 ВСУ в Новогродовке в ДНР. А силы ПВО приземлили два Су-25 ВСУ в районе Георгиевки в ДНР и в Орехове Запорожской области. За сутки перехвачено 5 снарядов HIMARS и 14 украинских БПЛА. Дурное полетное задание.

В Тюмени задержан агент СБУ

В Тюмени силовики повязали балбеса с паспортом РФ, который толкал российских бойцов к переходу на сторону ВСУ. В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Фигурант склонял офицера одной из частей к переходу вместе с его подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации». Задержанный использовал "ложные сведения, дискредитирующие российскую армию". Он обещал связать российских военных с представителями украинской разведки. Где вербуют таких идиотов? В то же время ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу украинской стороне сведений о российских подразделениях на территории республики. Ничтожность устремлений недалекость этих «агентов» не оправдывает никак.

Зеленский молит Байдена о входе в НАТО

Слова шестого украинского президента, обращенного к американскому коллеге, приводит украинский портал Klymenko Time: «Президент США поддерживает будущее Украины в НАТО, но приглашение именно сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сегодня». А почему не вчера? Политики незалежной весь июнь твердили, что самостийной членство в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе 11-12 июля предоставят - к бабке не ходить. Обязательно предоставят: и броневичок предоставят, и девочек, только Наденьке не пол-слова!

Почему украинцы боятся западной бронетехники

Андрей Приходько, боевик нацподразделения «Кракен», подтвердил, что украинские бойцы боятся ездить на западной бронетехнике. В первую очередь, на немецких танках Leopard. Казачки запорожские считают, что российские военные охотятся на такие аппараты. По данным Приходько, при появлении на поле боя бронемашин из Европы по ним начинают лететь все, что возможно: «Механики в Leopard боялись залазить, они знали, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Эти танки долго не живут». Кроме подтверждения подбитых 16 Leopard от Минобороны РФ, за последние дни пришли данные о еще нескольких сгоревших евроброневиках. Редкая немецкая кошка доплывет до середины Днепра.

В Энергодаре готовы к провокациям Киева против ЗАЭС

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что на случай провокации украинских военных на Запорожской атомной электростанции алгоритм действий отработан. Рогов заявил: «В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники нет, оперативные службы готовы, алгоритм действий на случай провокации ВСУ прописан». По его данным, радиационный фон в норме, персонал атомной станции работает в штатном режиме. И пушки заряжены. На заявления Зеленского в американском телеэфире о том, что «русские подорвут атомную станцию», те, кто работают на ней и её охраняют, относятся спокойно. Собака лает, караван идет.

Тбилиси оскорбило решение Киева выслать посла из-за Саакашвили

Решение шестого президента Украины выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, который мотает срок в Тбилиси, там назвали «оскорбительным». Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе так и сказал: «Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны». Накануне Зеленский поручил своему МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями. Совещаться дипломату было предписано по вопросу о бывшем грузинском президенте Саакашвили который сидит за коррупцию, попытке госпереворота и прочие не годные поступки. Зеленский потребовал от грузинских властей передать незалежной Саакашвили, который является украинским гражданином, «для лечения». Уж очень исхудал Мишико. Галстук на завтрак ему уже явно не подают.

102-летняя жительница Стаханова получила паспорт РФ

Ветеран Великой Отечественной, Раиса Вященко, от сотрудников отдела по вопросам миграции по ЛНР получила паспорт РФ. 102-летняя жительнице Стаханова переехала в этот город из освобожденного Лисичанска. Она всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе. В Великую Отечественную войну копала траншеи и помогала солдатам. Жительница Стаханова торжественно зачитала присягу гражданина и поставила подпись в своем новом паспорте. Не стареют душой ветераны.

Врач-убийцу принудили извиниться за призывы к кастрации

Геннадий Друзенко, украинский врач-провокатор, вынужден был принести извинения общественности Запада. Глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» призывал к кастрации российских военнопленных. Псевдо-покаяние «Доктора смерть» вызвано боязнью Зеленского потерять западную поддержку. Вот что пишет American Thinker: «За заявлениями Друзенко последовали извинения. Но они были вызваны лишь страхом президента Зеленского из-за того, что его вопиющее поклонение нацистам приведет к прекращению поддержки от стран Запада». Год назад Друзенко в прямом эфире украинского телеканала сообщил, что дал указание врачам из своего проекта «кастрировать раненых российских пленных». Позже этот отморозок в соцсетях написал, что наговорил гадости «на эмоциях», и что госпиталь будто бы никого калечить не собирался. Но за гнилой базар Друзенко однажды придется ответить.

Украинские мигранты портят статистику Нидерландов

Центральное статбюро Нидерландов сообщило, что число мигрантов, прибывших в тихую страну в 2022-м, увеличилось на две трети по сравнению с 2021-м годом. В страну тюльпанов, мельниц и марихуаны прибыло 403 тысяч беженцев, что на 151 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом. Более четверти из них составляют те, кто покинул Украине. 108 тысяч украинцев воспользовались директивой о временной защите — они получили право на проживание, работу и медобслуживание в Нидерландах до марта 2024-го. Правом на работу воспользовалось минимальное число сбежавших из незалежной — что неудивительно.

Когда Киев сможет получить американские истребители

Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения своего контрнаступления. Обеспечение Украины боевыми самолетами, о которых она просила, является «важной дискуссией, однако тема не будет решена в ближайшей перспективе». Бауэр подчеркнул, что предметное обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания самолетов не будет доступно до завершения контрнаступления. А как же десятки летчиков на американских авиабазах, где их гоняют на симуляторах? Просто приехали поиграть и откормиться на гамбургерах?