Киев за месяц "контрнаступления" не достиг ни одной цели: теперь власти Украины растерянно врут о "смене тактики"

По приблизительным подсчетам за последний месяц в "контрнаступе" ВСУ понесли потери, оцениваемые в 20 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц техники. Фото: REUTERS

"Не знаю я, известно ль вам", но наступлению ВСУ, пардон, "контрнаступу", как говорят на Украине, сегодня пошел второй месяц. И к этой знаменательной дате в Киеве представители украинской власти подошли в совершеннейшей растерянности. Настолько, что даже не смогли договориться, как слаженно врать по поводу успехов "контрнаступа", о которых президента Украины строгие дяди и тети будут уже через неделю спрашивать в Вильнюсе, где они соберутся на саммит НАТО. А потому врут, кто куда попало, и куда кривая вынесет.

Сам Зеленский недавно заявил, что ВСУ могут наступать в том направлении, в котором сочтут нужным. Наверное, следует понимать, что хоть до Киева и еще дальше – до Львова.

Главком ВСУ Залужный на днях признался, что аналитики и эксперты, которые говорят о чрезвычайно медленном темпе наступления украинской армии, просто "бесят" его, потому что наступление – это вам не лобио кушать, а каждый завоеванный метр полит кровью. Кстати, замминистра обороны Ганна Маляр (хотя, глядя на эту тетю, каждый второй скажет, что фамилия штукатур подошла бы ей больше) долгое время перечисляла количество пройденных ВСУ-ками метров, правда, не уточняла, в какую сторону было это продвижение, очевидно взяв на вооружение формулу Зеленского. В конце концов Маляр окончательно запуталась в метрах, но чтобы не переходить на сантиметры, плюнула и заявила сегодня на публичном мероприятии в Киеве: "Очень сложно объяснить обществу, почему сейчас мы три дня молчим. Мы продвигаемся, но вам не скажем". Удивительная формулировка, но еще более удивительно, что в зале ей даже хлопали за такую словесную конструкцию.

- Я предлагаю не подстёгивать ВСУ, не толкать, они делают свою работу, и они её сделают, - только и смог выдавить из себя ее начальник, министр обороны экс-адвокат Алексей Резников, не забыв попросить, как и каждый из них, у Запада самолеты и танки.

И только генерал Сырский ничего не говорит про "контрнаступ", а только требует и требует, чтобы ему дали резервы, побольше резервов, дабы он смог "взять назад Артемовск", чтобы назвать его заново Бахмутом. Правда, уже второй месяц не может взять два маленьких села, от которых остались только называния.

Но, между тем, часики тикают, дата саммита приближается, время для отчета о результатах проходит, а отчитываться Зеленскому нечем. Очень негативная для Киева тенденция и мрачные перспективы для Зеленского. Американский телеканал CNN высказался по этому поводу весьма недвусмысленно и абсолютно некомплиментарно по отношению к Зеленскому.

- Многие страны, поддерживающие военные действия Украины, борются с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и вялым ростом экономики. Их лидеры, некоторым из которых предстоят выборы в ближайшие полтора года, должны оправдать те огромные ресурсы, которые они вложили в Украину, когда их собственные избиратели едва сводят концы с концами, - заявили в эфире телеканала и сделали неутешительный для Киева и Запада прогноз. - Это может стать трудным, если для этого не будет большого успеха на поле боя.

Какой тонкий намек на толстые обстоятельства Байдена, безудержно тратящего на нацистский режим киевского наркомана десятки миллиардов долларов!

А тут еще и пропавший на полтора месяца из общественного пространства Алексей Арестович объяснил украинцам, что для достижения успеха надо будет после этого провалившегося провести еще два-три "контрнаступа". Теперь путь к перемоге он измеряет наступлениями, а раньше мерял неделями. Заматерел. А украинцев хватит на еще 2-3 "контрнаступа"?

Что делать? Чем отчитываться? Хватай мешки, вокзал уходит! АААА!!!

Спокойно, Зеля – выход нашел тот, на кого меньше всего можно было подумать, если брать в расчет изворотливость ума – рэкетир-ветеринар, секретарь СНБО Алексей Данилов с идеальной нижней челюстью для боксера-супертяжа и черепом, в котором только человек с очень большой фантазией может заподозрить наличие мозга в этой кости. По словам Данилова, ВСУ просто-напросто сменили тактику.

- На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние несколько дней были особенно плодотворными, - после чего Данилов произвел, не будем скрывать, весьма элегантный чейндж/обмен/ замену терминов. - Теперь война на уничтожение равна войне километров. Больше разрушено, значит больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем эффективнее второе. Мы действуем спокойно, мудро, шаг за шагом, - закончил он, претендуя на звание главного мыслителя.

И что с того, что политическая ценность заявления, как и военное обоснование такой смены приоритетов звучит алогично и беспомощно, поскольку это ВСУ идут в атаку, уничтожаются и личный состав, и техника. И по приблизительным подсчетам за последний месяц в "контрнаступе" ВСУ понесли потери, оцениваемый в 20 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц техники. Именно так выглядит спасительная соломинка, протянутая фактически в последний момент Зеленскому.

Схватится ли Зеленский за нее? А если да, то станет ли уточнять в Вильнюсе, поскольку сам рэкетир-ветеринар забыл рассказать, кого же в результате получается разрушать и уничтожать эффективнее всего?

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