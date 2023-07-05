Крохотный Суздаль обошел стольный град Владимир ценами и атмосферностью: чего ждать от мини-отпуска в регионе

В Суздале за 700 рублей можно прокатиться с обзорной экскурсией по Каменке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Владимирская область хочет перегнать показатель в 2 млн туристов в год. При этом стольный град этой весной назвали аутсайдером среди городов Золотого кольца по качеству туристических услуг. В исследовании Торгово-промышленной палаты главный вывод: турист недоволен сервисом.

В ГОРУ ЧЕРЕЗ «ДЖУНГЛИ»

Яркий пример гостеприимства по-владимирски. Прибываете в город на поезде. И перед вами - разбитая пешая тропа в крутую гору, поросшая бурьяном.

Это единственный способ попасть в исторический центр. Ну либо на такси.

Центральная улица - Большая Московская, через которую некогда шла каторжная дорога Владимирка, - закатана в асфальт: деревьев не осталось. Успенский собор, в котором сохранились фрески Андрея Рублева, нуждается в реконструкции.

Как добраться Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Впрочем, на этом явные придирки заканчиваются. Как маршрут выходного дня Владимир - превосходный вариант. Все достопримечательности разбросаны вдоль той самой Большой Московской. Будет интересно въедливым туристам, которые привыкли заходить в каждый музей, и гулякам-созерцателям, которым хочется просто бродить.

Один музей все же хочется посоветовать всем - «Старый Владимир», посвящен жизни города в конце XIX века. Расположен в здании водонапорной башни. Создатели выбрали с десяток остроумных документов: газет, чиновничьих отчетов и прочих бумаг. Люди смеются в голос, читая брачные объявления того времени и заказные статьи купцов о конкурентах.

У Торговой площади Суздаля дежурят десятки экскурсионных кибиток. Фото: Андрей АБРАМОВ

ДЕШЕВЛЕ ЖИТЬ В МОНАСТЫРЕ

Суздаль хоть и меньше Владимира, но на порядок дороже. Это ощущается в каждой статье расходов. Цена в отелях соответствуют московскому люксу - по 20 тысяч за ночь. Все более бюджетные варианты разбирают заранее. Даже стандартный номер стоит 5 - 8 тысяч. Хотите максимально бюджетно? Обращайтесь в Васильевский мужской монастырь. Двухместная комната здесь 1000 руб/сутки.

Малоэтажный Суздаль вдоль центральных улиц распродан под лавки, кафе, музеи и гостевые дома.

Исторический Суздаль (8 кв. км, это полтора парка «Сокольники») чарует атмосферой, которую любят превозносить туристические путеводители. Свой стиль (быть может, это русский дух?) тут действительно есть.

У знаменитой владимирской вишни есть свой памятник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кругом поленовские пейзажи. Можно сплавиться на катамаране или сапборде по Каменке, бродить по улочкам, разглядывая резные наличники, копаться в магазинчиках мастеров, кататься на карете. Из серьезного: благочестиво поклониться чудотворным святыням в местных монастырях и храмах.

И если во Владимире действительно хватит одного дня, в Суздаль нужно ехать на две-три ночи и даже дольше. Под конец года на окраине заработает аквапарк. Для исторического места аттракцион, конечно, спорный. Но местные верят, что туристов станет еще больше.

Кошелек "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Что посмотреть туристу

Владимир: соборы Успенский и Дмитриевский, церковь святого Розария (католическая), Золотые ворота, Георгиевская улица (пешеходная зона).

Боголюбово: (30 минут на автобусе от центра Владимира): Боголюбский монастырь, храм Покрова на реке Нерль, дорога к которому пролегает через «ботанический памятник» Боголюбовский луг.

Суздаль: Кремль, Музей деревянного зодчества, Гостиный двор и торговую площадь, монастыри Ризоположенский, Спасо-Евфимиев, Покровский.

НА ЗАМЕТКУ

Гостинцы для гурманов

Медовуха. Суздальский сувенир, но продается и в туристических местах Владимира. В продаже свыше десяти видов разной крепости и выдержки. От 350 рублей за литр.

Владимирская вишня. Свежий урожай на рынках покупать в июле - августе (от 250 руб/кг). Можно успеть на традиционный фестиваль в середине июля, который проводят в Патриаршем саду - это ландшафтный парк рядом с Золотыми воротами. Если не успели в сезон, везите варенье.

Экстракт огневки (восковой моли). Настойка продается в церковных и монастырских лавках. Средство народной медицины, в официальной науке к нему отношение скептическое. Но среди почитателей известно как панацея от атеросклероза. 400 руб. за 100 мл.

Суздальские огурцы. Плотная мякоть, нежная кожица и звучный хруст. Из огурца делают варенье с добавлением сухофруктов и орехов. 150 руб. за 100 граммов.